UNAM: ¿Cuándo salen los resultados del examen de ingreso 2026 y dónde consultarlos?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya tiene definido el calendario oficial para dar a conocer la lista de aceptados para el nuevo ciclo escolar, cerrando así la etapa más estresante del proceso de ingreso.

El día de la verdad: ¿Cuándo salen los resultados?

De acuerdo con el cronograma oficial del Concurso de Selección a Licenciatura 2026, la UNAM publicará los resultados el próximo viernes 17 de julio de 2026.

Hasta el momento, la institución no ha especificado una hora exacta de publicación, por lo que la plataforma podría habilitarse desde las primeras horas del día.

¿Dónde y cómo consultar tu puntaje?

Para revisar si lograste un lugar en la carrera de tu elección, deberás ingresar directamente al portal oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y acceder a la sección "TU SITIO".

Para que el sistema te muestre tu diagnóstico, es obligatorio tener a la mano:

Tu correo electrónico registrado.

Tu contraseña de acceso.

Además, podrás descargar el diagnóstico detallado de tu desempeño en la prueba.

Recomendaciones para evitar contratiempos

La UNAM y las autoridades digitales han emitido advertencias importantes para que los aspirantes consulten su información de manera segura y sin frustraciones:

Paciencia ante la saturación: La página web suele experimentar una alta demanda el día de la publicación. Se aconseja no intentar ingresar desde múltiples dispositivos al mismo tiempo para no colapsar el sistema; si no carga a la primera, lo mejor es esperar un momento.

La página web suele experimentar una alta demanda el día de la publicación. Se aconseja no intentar ingresar desde múltiples dispositivos al mismo tiempo para no colapsar el sistema; si no carga a la primera, lo mejor es esperar un momento. Cero tolerancia al fraude: Ingresa únicamente a enlaces oficiales (dgae.unam.mx). Evita compartir tus datos personales y jamás caigas en estafas de páginas que prometen resultados adelantados o venta de lugares, prácticas que son ilegales.

¿Qué sigue si eres seleccionado?

Si lograste los aciertos necesarios, el proceso no termina ahí. Deberás completar tu inscripción siguiendo estas fechas clave:

Examen diagnóstico de inglés: Del 17 al 20 de julio.

Del 17 al 20 de julio. Documentación de ingreso: Del 20 al 24 de julio (depende de tu tipo de ingreso).

Del 20 al 24 de julio (depende de tu tipo de ingreso). Entrega presencial de documentos originales: Del 27 al 31 de julio.

Del 27 al 31 de julio. Inscripción en planteles: Del 3 al 7 de agosto.

Si cumples con todo en tiempo y forma, estarás listo para arrancar formalmente tus clases el lunes 10 de agosto.

NG