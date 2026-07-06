UNAM: ¿Cuándo salen los resultados del examen de ingreso 2026 y dónde consultarlos?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya tiene definido el calendario oficial para dar a conocer la lista de aceptados para el nuevo ciclo escolar, cerrando así la etapa más estresante del proceso de ingreso.De acuerdo con el cronograma oficial del Concurso de Selección a Licenciatura 2026, la UNAM publicará los resultados el próximo viernes 17 de julio de 2026.Hasta el momento, la institución no ha especificado una hora exacta de publicación, por lo que la plataforma podría habilitarse desde las primeras horas del día. Para revisar si lograste un lugar en la carrera de tu elección, deberás ingresar directamente al portal oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y acceder a la sección "TU SITIO". Para que el sistema te muestre tu diagnóstico, es obligatorio tener a la mano: Además, podrás descargar el diagnóstico detallado de tu desempeño en la prueba. La UNAM y las autoridades digitales han emitido advertencias importantes para que los aspirantes consulten su información de manera segura y sin frustraciones:Si lograste los aciertos necesarios, el proceso no termina ahí. Deberás completar tu inscripción siguiendo estas fechas clave: Si cumples con todo en tiempo y forma, estarás listo para arrancar formalmente tus clases el lunes 10 de agosto.NG