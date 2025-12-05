México conoce a sus rivales tras el sorteo del Mundial 2026

El sorteo de la Copa Mundial de 2026 dejó completo el panorama para las 48 selecciones que competirán en la próxima justa, y la Selección Mexicana ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos. El equipo de Javier Aguirre quedó ubicado en el Grupo A, junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Playoff D, donde Dinamarca, Macedonia del Norte, República de Irlanda y Chequia disputarán ese boleto en marzo próximo.

El debut de México será contra Sudáfrica

El debut del Tricolor será el 11 de junio en el Estadio Azteca ante Sudáfrica, repitiendo un partido inaugural por primera vez en la historia. Ese mismo día, pero en 2010, México abrió el Mundial contra los mismos sudafricanos, con Javier Aguirre como técnico y Rafael Márquez marcando el gol del empate. Para esta edición, el Tri busca iniciar con el pie derecho frente a un rival que llega en reconstrucción.

El segundo compromiso será el 18 de junio en el Estadio Guadalajara, donde México enfrentará a Corea del Sur, selección conocida por su intensidad y velocidad. Finalmente, el 24 de junio cerrará la fase de grupos ante el ganador del repechaje europeo, duelo que podría definir posiciones rumbo a los dieciseisavos de final, tomando en cuenta que en este Mundial pueden avanzar hasta tres equipos por sector.

En términos generales, el sorteo resultó accesible para México, que evitó a potencias de mayor peso en esta primera fase. Aun así, Aguirre y su cuerpo técnico han señalado que no habrá margen para la confianza.

EL INFORMADOR / ARCHIVO

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

La ceremonia también confirmó enfrentamientos de alto calibre en otros grupos. En el Grupo H, España y Uruguay protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la primera ronda. Por su parte, Inglaterra y Croacia compartirán el Grupo L, mientras que Francia y Noruega chocarán en el Grupo I, y Portugal se medirá a Colombia dentro del Grupo K.

Entre los anfitriones, Canadá encabeza el Grupo B, donde compartirá sector con Qatar, Suiza y el ganador del playoff A. Estados Unidos, por su parte, lidera el Grupo D, acompañado por Paraguay, Australia y el ganador del playoff C.

El sorteo también distribuyó a otras selecciones de peso: Brasil cayó en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia; Argentina, campeón del mundo, encabeza el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania; y Bélgica lidera el Grupo G, compartiendo con Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Con esto, el Mundial 2026 toma forma y las selecciones comienzan su preparación con el panorama claro. México ya conoce su ruta y ahora deberá trabajar para aprovechar un grupo que, en el papel, luce favorable.

Será este sábado cuando se den a conocer, de manera oficial, por parte de la FIFA, los horarios, días y estadios para la Copa del Mundo

GRUPO A

México

Sudáfrica

República de Corea

Ganador del playoff D (Dinamarca, Macedonia, Irlanda o Chequia)

GRUPO B

Canadá

Ganador playoff A

Qatar

Suiza

GRUPO C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Ganador playoff C

GRUPO E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

GRUPO F

Países Bajos

Japón

Ganador playoff B

Túnez

GRUPO G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

GRUPO H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

GRUPO I

Francia

Senegal

Ganador playoff 2

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

GRUPO K

Portugal

Ganador playoff 1

Uzbekistán

Colombia

GRUPO L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

