Uber y taxistas mexicanos crean alianza para integrar taxis concesionados tras años de disputa

La plataforma de movilidad Uber y el sistema MX Taxi anunciaron este martes una alianza sin precedentes en México que permitirá a los usuarios solicitar taxis concesionados directamente desde la aplicación digital, marcando un nuevo capítulo tras años de tensiones entre el servicio de transporte tradicional y las plataformas tecnológicas.

De acuerdo con ambas organizaciones, la integración no implica que los taxistas se conviertan en socios conductores de Uber, sino que operará mediante un modelo tecnológico que conectará los viajes solicitados en la aplicación con unidades afiliadas a MX Taxi , manteniendo la concesión y regulación propias del servicio público.

El director general de Uber México, Félix Olmo, subrayó que el acuerdo representa un paso significativo en la colaboración entre esquemas de movilidad públicos y privados , luego de más de una década de competencia en el mercado nacional.

¿Qué busca esta iniciativa?

“Hoy los taxistas cuentan con un espacio exclusivo dentro de una de las aplicaciones de movilidad con mayor alcance global”, señaló el directivo durante la presentación del proyecto en Ciudad de México.

La iniciativa busca ampliar las opciones de transporte disponibles para los usuarios, al tiempo que facilita la incorporación de herramientas digitales para el sector de taxis concesionados , en un contexto de transformación tecnológica en los servicios de movilidad urbana.

Olmo subrayó que la alianza permitirá a los taxistas de todo el país acceder a millones de usuarios mediante tecnología que reduce tiempos de espera y genera más oportunidades de ingreso, a la vez que subrayó que será especialmente relevante rumbo al Mundial de 2026, para el que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes.

“Queremos que cada persona que busca un viaje pueda encontrarlo más rápido y con la confianza de siempre. Millones de visitantes usarán la app y podrán acceder también a un taxi concesionado. Uber está operando hoy y está permitido operar en los aeropuertos. Seguimos trabajando muy de la mano con el gobierno para llegar a una solución que ofrezca la mejor experiencia posible a usuarios y conductores”, dijo.

Una nueva era para el taxista mexicano

Por su parte, Erasto Vázquez, director de MX Taxi, calificó el acuerdo como una “victoria histórica” para el gremio. “Este es el inicio de una nueva era para el taxista de México . Aprendimos que el futuro del taxi depende de nosotros mismos. Entrar a la vida digital no es una opción, es una necesidad”, afirmó.

Vázquez recordó que la llegada de plataformas digitales hace más de una década provocó una caída en ingresos y en el valor de las concesiones, lo que llevó al gremio a años de protestas, litigios y resistencia, por lo que destacó que la alianza preserva la naturaleza regulada del taxi concesionado.

“Los taxistas no forman parte de Uber ni de su base de datos. Es una integración digital que respeta nuestra independencia. Esto se traduce en más viajes, más ingresos y mejor servicio”, dijo. También, añadió que los conductores podrán recibir solicitudes tanto de sus canales tradicionales —sitios, bases, centrales telefónicas o herramientas digitales propias— como de los usuarios de Uber.

“Uber no es el enemigo, es un aliado estratégico. Muchos visitantes usan la app en más de 70 países; ahora podrán solicitar un taxi concesionado en México. Es tecnología al servicio de la revalorización del taxi”, afirmó.

El anuncio ocurre en medio de las disputas taxistas bloquearan los accesos a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en protesta contra la actividad de aplicaciones de transporte como Uber o DiDi y tras el llamado de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de encontrar una solución a través del diálogo.

TG