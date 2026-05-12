Cofepris emite alerta sanitaria por medicamentos robados

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria tras detectar la circulación de medicamentos robados que podrían estar siendo comercializados de manera irregular , principalmente en la vía pública, lo que representa un riesgo directo para la salud de la población.

De acuerdo con la autoridad, los productos involucrados pertenecen a la empresa Productos Farmacéuticos Collins y corresponden a los medicamentos Fazolin (lote 25340319), Gelmicin (lote 25340269), Plusgel (lote 25140625) y Volfenac Gel (lote 25140736).

El órgano regulador señaló que pueden generar reacciones adversas graves debido a que se desconocen las condiciones de almacenamiento y transporte, por lo que no se garantiza su estabilidad, calidad, eficacia y seguridad.

“Cabe precisar que los productos robados no representan la totalidad de los lotes fabricados, importados o distribuidos. Sin embargo, la presente alerta se emite como medida preventiva para que los establecimientos y el público en general tomen las previsiones necesarias al adquirir los productos enlistados”, refirió la Comisión.

¿Qué hace la Cofepris?

La Cofepris es el órgano desconcentrado del Gobierno mexicano encargado de regular, controlar y vigilar la sanidad de productos y servicios, incluyendo la industria farmacéutica. Su intervención mediante alertas sanitarias es un mecanismo de defensa para la salud pública, diseñado para informar rápidamente a la población y a los profesionales de la salud sobre riesgos inminentes

La dependencia explicó que esta falta de control puede afectar la estabilidad de los compuestos, comprometer su calidad y reducir su eficacia, además de incrementar el riesgo de provocar reacciones adversas graves en quienes los utilicen.

El robo de Medicina en México

El robo de medicamentos se ha consolidado como una de las principales amenazas para la cadena de suministro en México. De acuerdo con datos de la industria de gestión de riesgos correspondientes a 2025, el robo de carga farmacéutica se concentró en un 76% exclusivamente en medicamentos, afectando principalmente a la región Centro del país.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias exhortaron a la población a adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados y a evitar cualquier producto que se venda fuera de los canales oficiales.

"Cabe precisar que los productos robados no representan la totalidad de los lotes fabricados, importados o distribuidos. Sin embargo, la presente alerta se emite como medida preventiva para que los establecimientos y el público en general tomen las previsiones necesarias al adquirir los productos enlistados", refirió la Comisión.

Recomendó a la población no adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública (tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal).