Tras explosión por gas, Coyoacán vacía 24 departamentos afectados

La alcaldía Coyoacán informó que este martes prácticamente quedaron desocupados los 24 departamentos del conjunto habitacional en donde se registró una explosión el pasado viernes por acumulación de gas, en la colonia Paseos de Taxqueña.

Asimismo, quedaron vacíos los seis departamentos afectados, en donde se apuntaló la estructura para dar paso a la rehabilitación del edificio.

En el sitio aún quedan pertenencias de algunas familias, por lo que se espera que el día de mañana concluyan con el retiro total. La alcaldía les brindó apoyo con el embalaje, carga y descarga, así como el traslado mediante mudanzas a los sitios que consideraran necesario.

Sobre la acción social para el pago de renta para los ocupantes de este edificio de departamentos, se informó que se avanza de manera acelerada para que en breve puedan ser aprobadas y publicadas las reglas de operación por parte del Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía pueda emitir los cheques del apoyo mensual para las familias durante el tiempo que dure la rehabilitación de sus departamentos.

El alcalde Giovani Gutiérrez indicó que se informará de manera oportuna, mediante los canales oficiales, sobre el procedimiento a seguir para entregar las ayudas para renta en donde, precisó, ésta se dará sin distingos y con las facilidades que se requieren para este tipo de contingencias.

Este martes el edil encabezó el Gabinete de Seguridad semanal en el sitio donde se registró la explosión, y agradeció el apoyo del gobierno de la Ciudad de México y de todas las fuerzas federales y de emergencia, así como de los propios vecinos, quienes inmediatamente acudieron a auxiliar en estos hechos.

"Llevamos a cabo este Gabinete de Seguridad -como cada semana- ahora aquí en Paseos de Taxqueña, para estar cerca de las y los vecinos que fueron víctimas de una explosión que se registró el viernes pasado en un edificio de departamentos. Quiero destacar la gran coordinación que ha habido todos estos días con el gobierno que encabeza nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como de las fuerzas federales como la Marina, la Guardia Nacional y la Defensa", dijo.

Gutiérrez Aguilar conversó con vecinas y vecinos en las calles aledañas al lugar de los hechos, en Paseo de Los Naranjos, Paseo de Los Cipreses y Paseo de Los Duraznos, en donde aún permanece el puesto de mando que sigue brindando asesorías jurídicas, legales, atención médica, psicológica, alimentos calientes en tres horarios, así como la distribución que, de manera desinteresada y voluntaria, aportan las y los propios vecinos para sus pares.

MF