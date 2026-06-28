Tres ondas tropicales mantienen las lluvias, estos serán los estados más afectados

Si planeas salir de casa esta semana y vives o viajas a uno de estos tres estados, no guardes el paraguas; un temporal prolongado amenaza con alterar tu rutina diaria y complicar el tránsito en diversas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el desplazamiento de tres ondas tropicales podría generar precipitaciones continuas durante los próximos cinco días. Este fenómeno meteorológico impactará directamente a gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las ondas tropicales 12 y 13 interactúan actualmente con una circulación ciclónica. Esta combinación atmosférica es la responsable de las tormentas recientes.

Los meteorólogos explican que estos sistemas se desplazan sobre el occidente y sureste de la República Mexicana. A su paso, arrastran humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México.

Estados bajo la lluvia en los próximos días

Las autoridades de protección civil mantienen una vigilancia especial en las zonas costeras y montañosas. Los tres estados señalados por el pronóstico son: Michoacán, Guerrero y Oaxaca, los cuales registrarán las lluvias más intensas, con acumulados de hasta 150 milímetros.

En un segundo nivel de afectación se encuentran entidades como Guanajuato, Estado de México y Morelos. En estas regiones se esperan lluvias muy fuertes que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

El pronóstico también contempla intervalos de chubascos para la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Chiapas. Las precipitaciones en estas zonas ocurrirán principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

Riesgos y recomendaciones a la población

La acumulación de agua en un periodo tan corto incrementa significativamente el riesgo de incidentes. Las autoridades advierten sobre posibles deslaves, encharcamientos severos e inundaciones en zonas bajas o cercanas a cuerpos de agua.

Se recomienda a la población evitar cruzar ríos o arroyos cuyo nivel haya incrementado. La fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos e incluso a personas adultas con gran facilidad.

En caso de tormenta eléctrica, es fundamental buscar refugio en interiores y alejarse de árboles o estructuras metálicas altas. También se sugiere desconectar aparatos electrónicos para evitar daños por variaciones de voltaje.

Si habitas en una zona de riesgo, identifica los refugios temporales más cercanos y ten a la mano una mochila de emergencia. Puedes reportar cualquier incidencia al número de emergencias 911.

Te puede interesar: Paciente psiquiátrico dispara en colonia Seattle; autoridades reportan el hecho controlado

Esta nota fue redactada con información del SMN y ayuda de inteligencia artificial.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp***

OB