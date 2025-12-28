Tren transístmico de pasajeros se descarrila en Oaxaca

El tren transístmico de pasajeros, inaugurado en diciembre de 2023, se descarriló la mañana de este domingo en las inmediaciones de la comunidad de Nizanda , luego de salir de la estación de Salina Cruz con destino a Coatzacoalcos, Veracruz.

De acuerdo con reportes de grupos de emergencia, bomberos y Protección Civil, se solicitó el apoyo de ambulancias para el rescate de personas lesionadas tras el incidente.

Una persona que viajaba en el tren relató que uno de los vagones cayó a un barranco, lo que provocó la movilización de los servicios de auxilio en la zona.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho incidente se presentó el descarrilamiento de la máquina principal.

El ferrocarril transístmico de pasajeros fue inaugurado el 22 de diciembre de 2023 por el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante un acto realizado en Salina Cruz, al que asistieron el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

