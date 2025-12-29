La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante la conferencia matutina de este lunes, que viajará a Oaxaca para hablar con las familias de las personas fallecidas y heridas, tras el accidente del Tren Interoceánico ocurrido este domingo.

Sheinbaum lamentó y envió su pésame a todas las familias de las 13 personas fallecidas y su solidaridad con las personas lesionadas.

"Nuestro pésame y solidaridad a todas las familias", dijo la Mandataria federal.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretaria de la Marina (Semar); el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, y Zoé Robledo, titular del IMSS, se encuentran en la zona para atender a las familias de manera personal.

Actualización tras accidente

A través de una videollamada, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría De Marina (Semar), reportó que de las 13 personas fallecidas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, 12 han sido localizadas y una continúa en labores de búsqueda.

Además se mencionó que entre las víctimas mortales se encuentra una niña.

El secretario de Marina expresó sus condolencias y comentó que de las 250 personas a bordo, nueve fueron atendidas en sitio, 109 en hospitales y 34 están hospitalizadas.

El almirante explicó que se descarriló la locomotora, lo que llevó a que los cuatro vagones se salieran de las vías; el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad; el segundo quedó parcialmente suspendido; y los otros dos quedaron sin daños graves.

La toma de hechos, refirió el titular de la Semar, está a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del estado de Oaxaca . Agregó que este día, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, se va a dar la evaluación técnica de los hechos.

"Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo la caja negra ferroviaria", dijo el almirante, al destacar el despliegue de elementos y vehículos, así como empresas privadas que también asistieron.

Detalló que el Tren cuenta con dos pólizas de seguro: una para pasajeros y otra para el equipo ferroviario y la infraestructura de la vía.

MV