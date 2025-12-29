El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría De Marina (Semar), reportó que de las 13 personas fallecidas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, 12 han sido localizadas y una continúa en labores de búsqueda.

Además se mencionó que entre las víctimas mortales se encuentra una niña.

En un enlace a la conferencia mañanera de este lunes 29 de diciembre, el secretario de Marina expresó sus condolencias y comentó que de las 250 personas a bordo, nueve fueron atendidas en sitio, 109 en hospitales y 34 están hospitalizadas.

El almirante explicó que se descarriló la locomotora, lo que llevó a que los cuatro vagones se salieran de las vías; el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad; el segundo quedó parcialmente suspendido; y los otros dos quedaron sin daños graves.

La toma de hechos, refirió el titular de la Semar, está a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del estado de Oaxaca. Agregó que este día, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, se va a dar la evaluación técnica de los hechos.

"Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo la caja negra ferroviaria", dijo el almirante, al destacar el despliegue de elementos y vehículos, así como empresas privadas que también asistieron.

Detalló que el Tren cuenta con dos pólizas de seguro: una para pasajeros y otra para el equipo ferroviario y la infraestructura de la vía.

Mencionó que una camioneta exploradora (hi-rail) recorrió la ruta para confirmar que no hubiera fallas estructurales , deformaciones ni obstáculos, y en esa ocasión informó que las vías se encontraban en "buenas condiciones operativas para circular el Tren".

