Esta es la zona exacta donde descarriló el Tren Interoceánico

El tren, con 241 pasajeros y 9 tripulantes, se volcó hacia el barranco, dejando 13 personas fallecidas

El tren provenía de la estación Ixtepec y pretendía atravesar la zona cerca de Nizanda con normalidad, aunque en la zona de vías se observa una curva pronunciada. ESPECIAL / SUN

Este domingo se reportó el descarrilamiento del Tren Interoceánico con destino a Coatzacoalcos, Veracruz.

El tren, con 241 pasajeros y 9 tripulantes, se volcó hacia el barranco, dejando 13 personas fallecidas y decenas están lesionadas, según lo informó la Secretaría de Marina.

¿Dónde se descarriló?

La zona del incidente está ubicada cerca de la estación Chivela, en la comunidad de Nizanda en Oaxaca, a unos 99 kilómetros de la terminal Salina Cruz.

La estación Chivela es la tercera en recorrerse en la Línea Z dirección a Coatzacoalcos, Veracruz.

El tren provenía de la estación Ixtepec y pretendía atravesar la zona cerca de Nizanda con normalidad, aunque en la zona de vías se observa una curva pronunciada.

Nizanda es un pequeño pueblo ubicado a 17 kilómetros de la carretera Transístmica.

¿Cuántas estaciones tiene el Tren Interoceánico?

  • El Corredor Interoceánico fue inaugurado por diversas etapas y actualmente cuenta con tres líneas.
  • Línea Z que va desde Salina Cruz a Coatzacoalcos, fue inaugurada en diciembre del 2023.
  • Línea FA que tiene la ruta de Coatzacoalcos a Palenque, comenzó su función en septiembre 2024.
  • Línea K que se dirige de Ixtepec a Puerto Chiapas, inició sus viajes en noviembre del 2025.

La línea Z cuenta con diez estaciones, las cuales van desde Veracruz hasta Oaxaca:

  • Coatzacoalcos
  • Jaltipan
  • Medias Aguas
  • Jesús Carranza
  • Donají
  • Mogoñe
  • Matías Romero
  • Chivela
  • Ixtepec
  • Salina Cruz

La línea FA conecta Coatzacoalcos con Pakal Ná en Chiapas, e incluye paradas en:

  • Coatzacoalcos
  • Cuichapa
  • Las Choapas
  • Roberto Ayala
  • Juárez
  • Teapa
  • Pino Suárez
  • Pakal Ná

Por último, la línea K recorre desde Salina Cruz hasta Tonalá, Chiapas, con un total de 11 paradas:

  • Tonalá
  • Arriaga
  • Chahuites
  • Unión Hidalgo
  • Juchitán
  • El Espinal
  • Ixtepec
  • Comitancillo
  • Tehuantepec
  • Salina Cruz

Aún faltan estaciones por habilitarse, como:

  • Reforma de Pineda
  • Pijijiapan
  • Mapastepec
  • Acapetahua
  • Huixtla
  • Los Toros
  • Terminal CD. Hidalgo en Puerto Chiapas

