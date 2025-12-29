Este domingo se reportó el descarrilamiento del Tren Interoceánico con destino a Coatzacoalcos, Veracruz.

El tren, con 241 pasajeros y 9 tripulantes, se volcó hacia el barranco, dejando 13 personas fallecidas y decenas están lesionadas, según lo informó la Secretaría de Marina.

¿Dónde se descarriló?

La zona del incidente está ubicada cerca de la estación Chivela, en la comunidad de Nizanda en Oaxaca, a unos 99 kilómetros de la terminal Salina Cruz.

La estación Chivela es la tercera en recorrerse en la Línea Z dirección a Coatzacoalcos, Veracruz.

El tren provenía de la estación Ixtepec y pretendía atravesar la zona cerca de Nizanda con normalidad, aunque en la zona de vías se observa una curva pronunciada.

Nizanda es un pequeño pueblo ubicado a 17 kilómetros de la carretera Transístmica.

¿Cuántas estaciones tiene el Tren Interoceánico?

El Corredor Interoceánico fue inaugurado por diversas etapas y actualmente cuenta con tres líneas.

Línea Z que va desde Salina Cruz a Coatzacoalcos, fue inaugurada en diciembre del 2023.

Línea FA que tiene la ruta de Coatzacoalcos a Palenque, comenzó su función en septiembre 2024.

Línea K que se dirige de Ixtepec a Puerto Chiapas, inició sus viajes en noviembre del 2025.

La línea Z cuenta con diez estaciones, las cuales van desde Veracruz hasta Oaxaca:

Coatzacoalcos

Jaltipan

Medias Aguas

Jesús Carranza

Donají

Mogoñe

Matías Romero

Chivela

Ixtepec

Salina Cruz

La línea FA conecta Coatzacoalcos con Pakal Ná en Chiapas, e incluye paradas en:

Coatzacoalcos

Cuichapa

Las Choapas

Roberto Ayala

Juárez

Teapa

Pino Suárez

Pakal Ná

Por último, la línea K recorre desde Salina Cruz hasta Tonalá, Chiapas, con un total de 11 paradas:

Tonalá

Arriaga

Chahuites

Unión Hidalgo

Juchitán

El Espinal

Ixtepec

Comitancillo

Tehuantepec

Salina Cruz

Aún faltan estaciones por habilitarse, como:

Reforma de Pineda

Pijijiapan

Mapastepec

Acapetahua

Huixtla

Los Toros

Terminal CD. Hidalgo en Puerto Chiapas

