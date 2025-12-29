Este domingo se reportó el descarrilamiento del Tren Interoceánico con destino a Coatzacoalcos, Veracruz.El tren, con 241 pasajeros y 9 tripulantes, se volcó hacia el barranco, dejando 13 personas fallecidas y decenas están lesionadas, según lo informó la Secretaría de Marina.La zona del incidente está ubicada cerca de la estación Chivela, en la comunidad de Nizanda en Oaxaca, a unos 99 kilómetros de la terminal Salina Cruz.La estación Chivela es la tercera en recorrerse en la Línea Z dirección a Coatzacoalcos, Veracruz.El tren provenía de la estación Ixtepec y pretendía atravesar la zona cerca de Nizanda con normalidad, aunque en la zona de vías se observa una curva pronunciada.Nizanda es un pequeño pueblo ubicado a 17 kilómetros de la carretera Transístmica.La línea Z cuenta con diez estaciones, las cuales van desde Veracruz hasta Oaxaca:La línea FA conecta Coatzacoalcos con Pakal Ná en Chiapas, e incluye paradas en:Por último, la línea K recorre desde Salina Cruz hasta Tonalá, Chiapas, con un total de 11 paradas:Aún faltan estaciones por habilitarse, como:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV