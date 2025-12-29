Lunes, 29 de Diciembre 2025

Frente frío 25 se desplaza; dejará lluvias y bajas temperaturas este lunes

La masa de aire ártico asociada al frente frío 25, ocasionará evento de “Norte” intenso

Por: El Informador

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 29 de diciembre de 2025. SUN / ARCHIVO

Para hoy lunes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 25 se desplazará sobre el litoral del golfo de México, en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

También se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda), y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, incluida la península de Yucatán.

La masa de aire ártico asociada al frente, ocasionará evento de “Norte” intenso con rachas de 90 a 110 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y gradualmente hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

Asimismo, se pronostica un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, con probabilidad de caída de nieve/aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango; además en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico propiciará intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 29 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para hoy 29 de diciembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

