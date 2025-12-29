Para hoy lunes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 25 se desplazará sobre el litoral del golfo de México , en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

También se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda), y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, incluida la península de Yucatán.

La masa de aire ártico asociada al frente, ocasionará evento de “Norte” intenso con rachas de 90 a 110 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y gradualmente hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

Asimismo, se pronostica un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, con probabilidad de caída de nieve/aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango; además en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico propiciará intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 29 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para hoy 29 de diciembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

