Una jueza cerró este miércoles 22 de abril del 2026 el caso penal por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca que dejó 14 personas fallecidas y casi un centenar de lesionadas, y ordenó la liberación inmediata de dos de los tres trabajadores procesados.

¿Por qué se cerró el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico?

La decisión tomada en la audiencia de este miércoles 22 de abril del 2026 fue resultado de acuerdos para reparar el daño a las víctimas alcanzados entre los familiares y la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, a cargo de la Secretaría de Marina.

La resolución de la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas con sede en Cintalapa, Diana Isabel Ivens Cruz, implicó el cierre del proceso en su contra bajo el expediente judicial 7/2026.

Los trabajadores liberados, el conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y el jefe de despacho Ricardo Mendoza Cerón , estaban presos desde enero en el penal de El Amate, luego de haber sido vinculados por homicidio culposo y lesiones culposas por el descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025.

El maquinista, tercer implicado en la causa, seguía prófugo hasta la información disponible este miércoles.

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FGR anuncia acuerdos reparatorios con 145 víctimas de descarrilamiento del Tren Interoceánico

El cierre del caso ocurrió después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara el 8 de abril que 145 víctimas, entre ellas 114 adultos y 31 menores, aceptaron acuerdos reparatorios con la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

En ese informe final, la FGR atribuyó el accidente al exceso de velocidad y a la negligencia de la tripulación , y responsabilizó penalmente al maquinista, al conductor y al jefe de despacho.

También descartó fallas en la infraestructura ferroviaria, al asegurar que la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplían con la norma, y que no procedía acción penal contra la Secretaría de Marina por la construcción u operación de la obra.

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El descarrilamiento ocurrió en una zona montañosa con curvas, cuando el tren cubría la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos.

El siniestro dejó primero 13 muertos y 98 lesionados, pero la cifra de fallecidos subió a 14 el 1 de enero tras la muerte de una mujer de 73 años.

JM