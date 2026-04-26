Detienen a presunto miembro del Cártel de Chiapas y Guatemala

Soldados de la 36 Zona Militar, Marina Armada de México, Guardia Nacional y Policía Estatal y Municipal detuvieron en Tapachula, en la frontera con Guatemala, a un hombre con 20 dosis de marihuana, un arma de fuego calibre .22 y 10 cartuchos.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que en patrullajes de rutina, los soldados y policías interceptaron a un motociclista en el ejido 20 de Noviembre, municipio de Tapachula, donde le realizaron una revisión y encontraron el arma de fuego y la marihuana.

El hombre que viajaba en una motociclista Italika 150, identificado con el alias el "Anguila" y nombre Eleudid, quedó a disposición del Ministerio Público, que en próximas horas definirá su situación jurídica.

El Anguila es miembro del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), organización filial al Cártel Nueva Generación (CNG), explicó la Secretaría de Seguridad Pública.

MF



