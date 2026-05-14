Última actualización sobre hantavirus: Casos confirmados y riesgo actual para la población

En su última actualización respecto al brote de hantavirus en el crucero exploratorio Hondius, este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la cifra de casos confirmados se mantiene en once y todos corresponden a personas que estuvieron a bordo.

Asimismo, reiteró que el riesgo para la población mundial es muy bajo y se seguirá vigilando la situación epidemiológica.

El total de casos incluye tres muertes, lo que ha supuesto una tasa de letalidad del 27 por ciento. Además, ocho casos han sido confirmados por laboratorio como infección por la variante de los Andes del hantavirus, dos son probables y un caso sigue sin ser concluyente.

En el informe epidemiológico, la OMS subraya que los países involucrados están llevando a cabo el seguimiento y el rastreo de todos los contactos de los casos de hantavirus relacionados con el crucero, lo que incluye a los pasajeros que desembarcaron en la isla de Santa Elena (Reino Unido), en Cabo Verde y en Tenerife (España).

El crucero se dirige actualmente al puerto de Róterdam, en Países Bajos y el más grande de Europa, con una tripulación de 25 personas, además de un médico y una enfermera de la OMS; quienes serán sometidos a una cuarentena.

La OMS busca el origen del brote de hantavirus

La OMS también señaló que mantiene la hipótesis de que el primer caso contrajo la infección antes de embarcar en el crucero, tras haber estado expuesto al virus en tierra aparentemente mientras realizaban actividades de avistamiento de aves.

Para determinar el origen de este brote se están investigando cuáles pudieron ser las circunstancias de esa exposición y el origen del brote en colaboración con las autoridades de Chile y Argentina, país este último del que partió el crucero.

"Las pruebas actuales sugieren una posterior transmisión de persona a persona a bordo del barco. Esto también se ve respaldado por un análisis preliminar de las secuencias, que muestran una secuencia muy similar, casi idéntica, en los diferentes casos" , recalcó.

¿Cómo se transmite el hantavirus?

La infección por hantavirus humano se contrae principalmente a través del contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados, o al tocar superficies contaminadas. La exposición suele producirse durante actividades como la limpieza de edificios con invasión de roedores, aunque también puede ocurrir durante actividades rutinarias en zonas muy contaminadas.

Los casos en humanos se registran con mayor frecuencia en entornos rurales, como bosques, campos y granjas, donde hay roedores y las posibilidades de exposición son mayores.

En este contexto, la organización sanitaria también sostuvo que la respuesta actual —cuarentena de quienes han abandonado el barco, aislamiento rápido de cualquier nuevo caso sospechoso y el seguimiento de los contactos— limita el riesgo de una mayor propagación.

Recomendó que, dado que no existe un tratamiento específico, los casos sospechosos sean trasladados sin demora a un servicio de urgencias o a una unidad de cuidados intensivos, cuando sea posible.

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MB

