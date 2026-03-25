Transportistas y campesinos anuncian paro nacional tras falta de acuerdos con el gobierno

En medio de los preparativos rumbo al Mundial 2026, transportistas y campesinos anunciaron un nuevo paro nacional ante la falta de acuerdos con el gobierno federal, pese a que desde el año pasado se han llevado a cabo diversas mesas de negociación sin resultados concretos.

David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) , informó que la movilización está prevista para después del periodo vacacional de Semana Santa, específicamente el próximo 6 de abril, con el objetivo de ejercer presión a nivel nacional.

"Ese paro nacional iniciaría el día 6 de abril, para que vean que no somos tan inconscientes, pues que pasen la famosa Semana Santa, que todo el mundo salga a pasear, todo el mundo salga a vacacionar. Tenemos la necesidad de volvernos a manifestarnos", dijo al acusar falta de interés de las autoridades en sus demandas.

El dirigente denunció que entre los principales problemas que enfrenta el sector se encuentran la inseguridad en carreteras, así como desapariciones de transportistas y presuntos actos de extorsión por parte de autoridades.

Asimismo, subrayó la relevancia de los sectores agrícola y del transporte para la economía nacional, al advertir sobre el impacto de los recientes incrementos en el precio de los combustibles.

"Y si a esto le abonamos la subida del combustible en todos lados. Alguien dijo por ahí, de una cámara empresarial, que no nos preocupáramos, que tenía reservas importantes para amortiguar este golpe que hoy tenemos por lo de guerra del Medio Oriente, no es cierto".

MF

