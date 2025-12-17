Transportistas y agricultores amenazan con bloqueos: estas serían las carreteras afectadas

Después de que la mesa de diálogo entre agricultores y funcionarios del Gobierno de México, planeada para ayer martes, fuera pospuesta para este miércoles 17 de diciembre, organizaciones campesinas y de transportistas anunciaron que desde la mañana estarán presentes en diversas carreteras, casetas y aduanas para ejercer presión, y que procederán a su bloqueo si los resultados de la reunión no fueran satisfactorios.

La conversación entre representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), y los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Gobernación (Segob), Economía y Bienestar, está programada a las 19:00 horas; por lo que, de concretarse, los bloqueos iniciarían durante la noche.

Bloqueos carreteros hoy, 17 de diciembre

Las organizaciones implicadas han convocado a todos los campesinos y transportistas a sumarse a la manifestación en carreteras, casetas y aduanas, y proceder a su bloqueo sólo si la reunión con las autoridades no satisface sus demandas, por lo que aún no se tiene certeza de los lugares donde habrá movilizaciones.

Desde la semana pasada se había planteado concentrar contingentes en la Ciudad de México y realizar cierres de vialidades alrededor de embajadas, entre ellas las de Estados Unidos y Canadá.

Otros sitios mencionados como posibles escenarios de bloqueos son el puente Río Colorado, en Sonora; la carretera federal México-Veracruz, y el Arco Norte, a la altura de Nanacamilpa, ambas en Tlaxcala.

También deben considerarse puntos que han sido bloqueados en anteriores manifestaciones.

Transportistas y agricultores amenazan con bloqueos

¿Qué piden los campesinos al Gobierno?

Las demandas de los agricultores se basan en:

Protección a la producción agrícola nacional

Precios de garantía

Inconformidad con la Ley General de Aguas

A estas peticiones se suman las del sector transportista: