Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 17 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 57% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Domingo 21 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

