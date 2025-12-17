Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 17 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 57% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Domingo 21 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Zapopan