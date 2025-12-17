Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 17 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 52%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Martes 23 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Miércoles 24 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

