Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 17 de diciembre anticipa que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

