¡Increíble! Roban patrulla en Hidalgo y la usan en asaltos: lo que se sabe

Autoridades municipales de El Arenal, Hidalgo, confirmaron que sujetos armados robaron una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública y la usaron para cometer diversos delitos, entre ellos la implementación de un retén falso; sobre este hecho, el Ayuntamiento ya realiza una investigación para dar con los responsables.

¿Qué se sabe del robo de una patrulla en Hidalgo que fue usada para cometer delitos?

Los hechos se registraron durante la fiesta de Semana Santa en El Arenal la noche del pasado domingo 22 de marzo del 2026; de acuerdo con reportes de la agencia El Universal, al menos tres sujetos armados se robaron la patrulla municipal con número PMAR-017.

A través de redes sociales, se informó que la patrulla policial fue utilizada para instalar un falso retén y atracar a automovilistas; además, también habría sido empleada para robar un auto compacto; posteriormente, fue abandonada en la localidad de San José en el municipio de Huichapan.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Se dio a conocer que, tras los hechos, se inició una denuncia ante la Fiscalía General de la República; por otro lado, la Presidencia municipal encabezada por Jensen Oropeza, aseveró que, luego de conocerse el robo, la situación fue atendida por las instancias correspondientes y destacó:

"Como parte del esquema de mando coordinado, reiteramos nuestro respeto absoluto a los procesos de investigación, así como a la determinación de responsabilidades por parte de las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de esclarecer los hechos", expresó.

Según la alcaldía, fue a través de un operativo de coordinación con instituciones y corporaciones de seguridad pública como se logró ubicar la patrulla, la cual quedó bajo resguardo para los trámites correspondientes.

JM

