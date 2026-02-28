Muchos centros de trabajo dejan ir su talento ante la incapacidad de generar las condiciones laborales para su desarrollo. Hoy, más que nunca, el ambiente laboral es uno de los atributos que los trabajadores evalúan para elegir el lugar donde realizan sus actividades.

En México, la mayoría de las empresas genera malas condiciones de trabajo, lo que deriva en la aparición de trastornos físicos, psicológicos y de relaciones interpersonales, según especialistas.

Estas empresas cuentan con entornos de trabajo que promueven factores de riesgo ocupacional: cargas de trabajo mal distribuidas, estilos de liderazgo negativo y jornadas poco sanas .

En los últimos 20 años estas condiciones se han normalizado.

Esta fórmula laboral genera condiciones de trabajo tóxicas que llevan a estrés y adicción al trabajo, además de provocar afectaciones a nivel social y familiar que terminan repercutiendo en el país .

Ante esta situación, el panorama mundial está orientado a atender el tema de salud ocupacional en las organizaciones.

10 puntos clave que revelan un ambiente laboral tóxico

El liderazgo es negativo No existe un organigrama y los roles de trabajo no están definidos No hay planificación, estrategia y definición de objetivos Hay sobrecarga de trabajo e incluso se hace el trabajo de dos o más personas sin reconocimiento o remuneración adicional No hay trabajo en equipo y cuando algo sale mal se busca un culpable, no una solución La comunicación es deficiente El personal menos adecuado toma decisiones o recibe un ascenso El personal incompetente no es despedido, mientras que los elementos valiosos son despedidos o renuncian Circulan rumores, chismes y acusaciones Con frecuencia, el jefe o colegas se adjudican el crédito del trabajo de otros

La salud mental del trabajador según la ley

¿El estrés en el trabajo te ha alcanzado? ¿La empresa o el patrón no hacen nada para solucionar los conflictos? ¿Prefieres renunciar y buscar un nuevo empleo? Si la respuesta a estos cuestionamientos es sí, pareciera indicar que tu centro de trabajo no aplica la legislación en México que procura la salud mental entre los trabajadores.

En nuestro país, la Norma Oficial Mexicana 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y prevención, es la ley que tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.

De acuerdo al Gobierno federal, las Normas Oficiales Mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinan las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

