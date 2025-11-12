Tormenta geomagnética podría generar fallas en GPS y estos sistemas en México

El Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX) del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que en los últimos días el Sol ha registrado alta actividad, incluyendo varias fulguraciones intensas (una de ellas de clase X5) y eyecciones de masa coronal (EMC) en dirección hacia la Tierra.

Estas EMC podrían interactuar con el entorno de la Tierra desde la tarde-noche de ayer martes y hoy miércoles 12 de noviembre, lo que puede dar lugar a actividad geomagnética significativa, como ocurrió en mayo y octubre de 2024.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) español, las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que duran desde varias horas hasta incluso algunos días, y se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan la magnetosfera, produciendo alteraciones en el campo magnético terrestre.

La NOAA ha informado a través de sus redes sociales y en su página web de que el “corazón” de la tormenta solar que comenzó hace varios días en niveles de alerta menores, está actualmente pasando sobre la Tierra y lo seguirá haciendo durante las próximas horas.

Está previsto que la tormenta alcance durante el día de hoy su máxima intensidad, por lo que la NOAA ha elevado el nivel de alerta hasta el 'G4' (severa).

Afectaciones

Estos fenómenos no representan riesgo para la salud humana, solo afectan sistemas tecnológicos, entre ellos:

Comunicaciones por radio HF (aviación, marítimo y servicios operativos), sistemas de posicionamiento satelital (GPS / GNSS), afectando precisión y sincronización, satélites de comunicación y observación, y redes eléctricas de gran extensión.

El SCIESMEX mantiene monitoreo permanente y se encuentra en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil.

La información en tiempo real puede consultarse en: X (Twitter): @sciesmex o en el sitio web: https://www.sciesmex.unam.mx

*Con información de EFE.

