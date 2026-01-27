Ticketmaster dice NO tener tarifas dinámicas ni apoyar reventas de boletos

Tras las críticas expresadas por seguidoras de la agrupación surcoreana BTS, Ticketmaster rechazó haber aplicado tarifas dinámicas o haber respaldado de alguna forma la reventa de boletos. La aclaración se dio luego del complejo proceso de compra para los conciertos que la banda ofrecerá en mayo en la Ciudad de México.

En un comunicado, la empresa señaló que es consciente de la alta expectativa que genera una gira de la magnitud de BTS y de la importancia que este momento representa para su comunidad de fans. Explicó que la llegada del grupo motivó una preventa que comenzó el 23 de enero y una venta general el día 24, etapas en las que se registró un alto nivel de entusiasmo, aunque también “dudas y frustración” entre quienes no lograron adquirir entradas.

Ticketmaster precisó que la situación se debió exclusivamente a la elevada demanda del evento. Detalló que más de 2 millones 100 mil usuarios ingresaron a su plataforma con la intención de comprar boletos y que, durante el proceso de venta, se alcanzó un pico de más de un millón 100 mil personas formadas de manera simultánea en la fila virtual.

La boletera agregó que esta cifra contrastó con la disponibilidad total de 136 mil 400 boletos, correspondientes a las tres fechas programadas para el 7, 9 y 10 de mayo. Estas presentaciones, indicó, fueron definidas previamente por el artista, su equipo y el promotor de la gira, considerando la configuración del escenario y la capacidad del recinto.

“Esta diferencia estructural entre el número de personas interesadas y los boletos disponibles explica por qué no fue posible satisfacer la totalidad de la demanda”, explicó.

Respecto a los precios, la empresa aseguró que no emplea esquemas de precios dinámicos ni algoritmos que ajusten los costos durante la venta. Señaló que los montos fueron establecidos por el artista, su equipo y el promotor, de acuerdo con la ubicación de cada sección, y que se mantuvieron sin cambios tanto en la preventa como en la venta general.

Asimismo, recordó que en ninguna de las etapas del proceso se emitieron boletos físicos y que toda la comercialización se realizó únicamente a través de los canales digitales oficiales de Ticketmaster México, mediante sistemas diseñados para asegurar la trazabilidad, el control y la seguridad de cada transacción.

En relación con la reventa, la empresa manifestó su rechazo absoluto a esta práctica. “Ticketmaster rechaza de manera categórica la reventa ilegal, una práctica que afecta a los fans, distorsiona el acceso equitativo a los boletos y genera riesgos económicos y de certeza para el público”, afirmó. También aclaró que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones “especulativas”, es decir, ofertas de boletos cuya existencia no es verificada y que incluso pueden ponerse a la venta antes de haber sido adquiridos.

La compañía subrayó que ninguna de estas plataformas mantiene vínculo alguno ni tiene acceso a los sistemas de Ticketmaster ni a la venta primaria.

“La reventa ilegal es un desafío que enfrenta toda la industria del entretenimiento y requiere esfuerzos coordinados entre autoridades, promotores y plataformas”, agregó.

En este contexto, Ticketmaster indicó que reconoce y respalda el papel de las autoridades en la protección de los consumidores, por lo que mantiene una colaboración constante para combatir prácticas abusivas, reforzar los mecanismos de seguridad y mejorar la experiencia de compra. No obstante, no hizo referencia al proceso en su contra que fue informado esta mañana por la Profeco.

“La prioridad de Ticketmaster es brindar mayor certeza, transparencia y tranquilidad a los fans, y contribuir a que los procesos de venta sean claros, seguros y confiables”, señaló. Finalmente, la empresa exhortó al público a evitar la compra de boletos en plataformas no oficiales o a través de ofertas de reventa, ya que esto representa un riesgo para la validez de las entradas y fomenta prácticas que perjudican tanto a los consumidores como a la industria en general.

BB