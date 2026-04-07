Campesinos y productores agrícolas de Morelos levantaron el bloqueo que mantenían en la Autopista Siglo XXI, a la altura del poblado de Amilcingo, en el municipio de Temoac, en solidaridad con el movimiento nacional.

¿Qué se sabe del bloqueo en Morelos que terminó hoy, 07 de abril del 2026?

Los manifestantes determinaron retirar sus unidades que impedían el tráfico vehicular tras el acuerdo alcanzado en la Federación para comprar el maíz y sorgo restante de la producción.

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Se informó del compromiso para apoyar en los temas de fertilizantes y diésel y dejaron en claro que el incumplimiento de acuerdos y la falta de atención para los temas centrales pueden ser motivo de más acciones en el futuro inmediato.

Sobre el tema de la Autopista Siglo XXI, los campesinos que desde hace 15 años exigen la reparación del daño por el trazo de la carretera, informaron que las secretarías de Infraestructura (SICT) y de Desarrollo Agrario (SEDATU), así como el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), se comprometieron a dar a conocer este 30 de abril el nuevo avalúo completo para la carretera.

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¿Cuándo comenzó el bloqueo en Morelos por parte de los campesinos?

El cierre de un tramo de la Autopista Siglo XXI que se realizó con tractores y camionetas ocurrió a la altura de la Escuela Normal Rural Emiliano Zapata. La protesta comenzó después de las 11 horas del lunes 06 de abril del 2026 y formó parte del paro nacional de agricultores y transportistas realizado ese día.

JM

