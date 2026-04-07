Cada martes se abre una nueva posibilidad para quienes disfrutan probar su suerte con el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, uno de los eventos más tradicionales y seguidos en México. En esta ocasión, la edición número 4008 se lleva a cabo este martes 7 de abril de 2026 , brindando a los participantes la oportunidad de aspirar a un premio significativo que puede cambiar vidas en cuestión de segundos.

A lo largo de los años, el Sorteo Mayor se ha consolidado como uno de los favoritos entre los jugadores habituales, no solo por los montos que reparte, sino también por su carácter conmemorativo y el simbolismo que representa dentro de la cultura popular mexicana. Cada edición suele estar dedicada a una causa, institución o fecha especial, lo que añade un valor adicional al tradicional sorteo.

Premio mayor y bolsa acumulada

Para esta edición, el premio mayor asciende a 21 millones de pesos, repartidos en tres series, lo que incrementa las posibilidades de ganar entre quienes adquieren su cachito. Este monto convierte al sorteo en una opción atractiva para quienes buscan una oportunidad accesible de obtener un ingreso extraordinario.

Además del premio principal, el Sorteo Mayor contempla una amplia bolsa de premios secundarios, lo que significa que no solo el primer lugar resulta beneficiado. Decenas de participantes pueden obtener distintos montos, lo que aumenta el interés y la expectativa en cada emisión semanal.

Participar en este sorteo es un proceso sencillo. Los interesados pueden comprar sus boletos en expendios autorizados en todo el país o bien a través de la plataforma digital oficial de la Lotería Nacional. El costo por cachito se mantiene en 30 pesos, una cifra accesible para la mayoría de los jugadores .

El sorteo se realizará la noche de este martes en punto de las 20:00 horas, momento en el que se darán a conocer los números ganadores. Como es tradición, el evento contará con la supervisión correspondiente para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

Si adquiriste tu boleto, es importante que estés atento a la publicación de resultados, los cuales podrás consultar a través de EL INFORMADOR . Mantente pendiente y revisa cuidadosamente tus números, ya que podrías ser uno de los afortunados ganadores de esta nueva edición.

Resultados del Sorteo Mayor 4008

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SV