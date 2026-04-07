Bloqueos de transportistas fueron pocos, dice Sheinbaum; ofrece diálogo

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que los bloqueos de transportistas registrados durante el paro nacional de ayer fueron "pocos" y con afectaciones limitadas, al tiempo que reiteró la disposición de su gobierno para mantener el diálogo con los manifestantes.

Durante "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional, la Mandataria señaló que, en la mayoría de los casos, se habilitaron vías alternas para evitar mayores complicaciones tanto para vehículos de carga como de pasajeros. Subrayó que el impacto no fue el que se había anticipado antes de la jornada de protestas.

¿Por qué se manifestaron los transportistas el lunes 6 de abril?

Las movilizaciones fueron convocadas por organizaciones de transportistas y productores agrícolas, quienes denunciaron falta de seguridad en carreteras, incremento en costos operativos y una crisis en el sector. Entre los grupos participantes se encuentran la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), que impulsaron un paro nacional de carácter indefinido.

En la conferencia en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum afirmó que la mayoría de los bloqueos instalados en distintas entidades del país fueron levantados conforme avanzó el día. Sin embargo, indicó que aún permanecen algunos puntos activos, donde las autoridades continúan en comunicación con los inconformes.

"Fueron realmente pocos bloqueos. (En) muchos de ellos se pudo hacer una vía alterna para que no tuvieran tanto problema los vehículos, tanto de carga como de pasajeros, para poder pasar (...) Realmente no fue lo que habían dicho que iba a ser. Y se atiende, siempre va a haber diálogo", declaró.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación (Segob), la jornada de bloqueos de transportistas generó 11 bloqueos parciales o totales en carreteras de nueve estados. Sin embargo, para las 18:00 horas de ayer lunes, solo cinco vialidades continuaban obstruidas. Entre estas se encuentran la Carretera Federal 2D Mexicali-San Luis Río Colorado, en Baja California; la Carretera Federal 110, Pénjamo-La Piedad, en Guanajuato; la autopista México-Guadalajara a la altura de la caseta de Contepec, en Michoacán; la Carretera Federal 136 México-Veracruz, en Tlaxcala; y la autopista Siglo XXI, en Morelos.

Gobierno ofrece diálogo

La Presidenta Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá canales de comunicación abiertos con los manifestantes, aunque descartó que los apoyos económicos se entreguen a través de organizaciones. En ese sentido, explicó que los recursos serán otorgados de manera directa a los beneficiarios, como parte de un modelo que busca eliminar intermediarios.

"Los apoyos serán de manera directa al productor. No se dan a través de organizaciones. Antes se le daba una organización, esa organización, el líder recibía el dinero y el líder repartía a los que eran parte de esa organización. Nosotros no, eso se acabó, el apoyo es de manera directa, eso es lo que le decimos a los que están manifestándose", dijo.

Asimismo, destacó programas impulsados por su gobierno, como el Plan Frijol en Zacatecas, que tiene como objetivo mejorar la calidad de la semilla y garantizar mejores precios para los productores. Indicó que este programa ha permitido duplicar el acopio del producto desde el año pasado y ampliar la participación de beneficiarios mediante un padrón abierto.

Las autoridades federales calificaron las afectaciones derivadas del paro como "focalizadas" y con participación reducida, en comparación con las previsiones iniciales. A pesar de ello, el gobierno continúa atendiendo las demandas del sector transportista y agrícola, principalmente en materia de seguridad y condiciones operativas.

La Mandataria insistió en que se dará seguimiento a las peticiones a través del diálogo, con el objetivo de evitar nuevas afectaciones en las carreteras del país y atender las problemáticas planteadas por los distintos sectores involucrados.

*Con información de EFE y SUN

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