Alrededor de las 11:30 horas de este martes 21 de abril del 2026, elementos de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad en el sitio arqueológico de Monte Albán, en la ciudad de Oaxaca, como reacción a la agresión armada contra turistas que un hombre realizó en las pirámides de Teotihuacán ubicadas en el Valle de México.

¿En qué consisten las nuevas medidas de seguridad en Monte Albán?

Los integrantes de este cuerpo de seguridad realizaron la revisión de las mochilas y maletas de los turistas que ingresaban a conocer los restos y pirámides de esta ciudad de la cultura zapoteca.

Previamente, el destacamento de la Guardia Nacional sostuvo una reunión con el subdirector de la zona arqueológica de Monte Albán, David Andrade, con el fin de coordinar las acciones para garantizar la seguridad de los visitantes . Esto, tras el anuncio del Gobierno federal de aumentar la presencia de fuerzas de seguridad pública en estos sitios.

Ayer, un hombre identificado como Julio César Jasso disparó contra turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán. En la agresión armada murió una mujer de origen canadiense y 13 personas resultaron lesionadas; en el lugar también falleció el atacante.

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Guardia Nacional hace operativos de seguridad... pero desarmada

Los elementos de la Guardia Nacional asignados para reforzar la seguridad en Monte Albán detallaron que, luego de la reunión con el subdirector de la zona arqueológica, David Andrade, y la orden recibida por sus altos mandos, se acordó colocar un filtro para revisar las pertenencias de las personas que visitan el sitio con el objetivo de que no ingresen con ningún tipo de arma.

También se acordó realizar recorridos al interior de la zona arqueológica; sin embargo, mencionaron que tampoco les permitieron ingresar con ningún tipo de arma. Esto, dijeron, no es lo adecuado porque los dejaría sin la posibilidad de realizar bien su trabajo en caso de suscitarse un hecho como el ocurrido en Teotihuacán.

Es por ello que adelantaron que sostendrían otra reunión con el subdirector de Monte Albán para que se les permita ingresar con sus armas.

JM