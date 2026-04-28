Este martes 28 de abril de 2026, la habitual tranquilidad de Punta de Mita se vio abruptamente interrumpida por intensas manifestaciones. Habitantes y activistas ambientales alzaron la voz contra un desarrollo turístico de lujo que amenaza severamente el ecosistema costero local.

¿Qué desató el caos en el paraíso nayarita?

El conflicto central radica en las recientes obras realizadas por un consorcio privado directamente en la Playa Las Cocinas. Los pobladores denuncian con indignación que maquinaria pesada está destruyendo la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) para levantar un enorme muro de contención de piedra .

Esta agresiva intervención no solo bloquea el libre acceso público al mar, un derecho constitucional, sino que pone en grave riesgo las áreas naturales de anidación de tortugas marinas . La comunidad exige la presentación inmediata de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) debidamente avalada.

Enfrentamientos con la Policía Estatal y alta tensión política

La situación escaló drásticamente cuando los manifestantes bloquearon el estratégico crucero hacia Higuera Blanca, paralizando por completo el tráfico en Bahía de Banderas. Al lugar arribaron decenas de elementos de la Policía Estatal de Nayarit con equipo antimotines para resguardar la maquinaria privada.

Durante la extensa jornada de protestas, se registraron fuertes empujones y altercados verbales entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad . La tensión social aumentó significativamente tras las polémicas declaraciones del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien sugirió que los inconformes actuaban como "delincuentes".

Lejos de retroceder ante las advertencias oficiales, la multitud respondió valientemente con la consigna "¡Delincuentes no, organizados sí!". Los manifestantes exigen la intervención urgente de la Semarnat y de la Presidenta de México para frenar lo que consideran un ecocidio irreversible en sus playas.

Puntos clave y tips rápidos si viajas a la zona

Si tienes planeado visitar este hermoso destino turístico en los próximos días, es fundamental que tomes en cuenta la siguiente información vital para evitar contratiempos mayores en tu itinerario de viaje:

- Rutas alternas de movilidad: Evita por completo el crucero a Higuera Blanca y la saturada carretera federal 200; busca vías secundarias con anticipación utilizando aplicaciones de navegación actualizadas en tiempo real.

- Tiempos de traslado extendidos: Anticipa tus salidas hacia el aeropuerto internacional o los hoteles ubicados en Nuevo Nayarit, ya que los pobladores han advertido que podrían reactivarse los bloqueos carreteros sorpresivamente.

- Mantente siempre informado: Sigue de cerca las actualizaciones oficiales de Protección Civil, respeta las indicaciones de las autoridades locales en todo momento y mantén una actitud empática ante las demandas sociales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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