Tenencia en CDMX: requisitos para tener el subsidio en 2026

Para el año 2026, el Gobierno de la Ciudad de México ha ampliado las condiciones del subsidio del impuesto de tenencia vehicular, con la intención de que un mayor número de propietarios pueda acceder al beneficio de exención total del pago de tenencia si cumple con ciertos requisitos establecidos en el Código Fiscal local.

Este subsidio, que cubre el 100 % del impuesto de tenencia, estará disponible del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, por lo que quienes deseen aprovecharlo deben tramitarlo dentro de ese periodo.

Requisitos para obtener el subsidio de tenencia 2026 en CDMX

Para quedar exento del pago de tenencia, los propietarios de vehículos deben cumplir con las siguientes condiciones:

Pago del refrendo 2026. Es obligatorio cubrir el refrendo vehicular dentro de la vigencia establecida para poder activar el subsidio. No tener adeudos. Es necesario estar al corriente con las tenencias de ejercicios fiscales anteriores; sin adeudos pendientes. Tarjeta de circulación vigente. El vehículo debe contar con la tarjeta de circulación actualizada o haberla renovado antes de la fecha límite. Valor del vehículo dentro del límite. El precio del automóvil, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, no debe exceder los 638 000 pesos (en el caso de motocicletas, el límite se mantiene en 250 000 pesos). Ser persona física o persona moral sin fines de lucro. El subsidio está dirigido a personas físicas o a organizaciones sin fines de lucro; las empresas comerciales no califican para la exención.

Además, quienes adquieran un vehículo durante el periodo de vigencia del subsidio y cumplan con estos requisitos tendrán un plazo adicional (generalmente 15 días hábiles tras la compra) para cubrir los derechos vehiculares y acceder al beneficio.

MF