Tenencia en CDMX: requisitos para tener el subsidio en 2026

Para el año 2026, el Gobierno de la Ciudad de México ha ampliado las condiciones del subsidio del impuesto de tenencia vehicular, con la intención de que un mayor número de propietarios pueda acceder al beneficio de exención total del pago de tenencia si cumple con ciertos requisitos establecidos en el Código Fiscal local.Este subsidio, que cubre el 100 % del impuesto de tenencia, estará disponible del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, por lo que quienes deseen aprovecharlo deben tramitarlo dentro de ese periodo.Para quedar exento del pago de tenencia, los propietarios de vehículos deben cumplir con las siguientes condiciones:Además, quienes adquieran un vehículo durante el periodo de vigencia del subsidio y cumplan con estos requisitos tendrán un plazo adicional (generalmente 15 días hábiles tras la compra) para cubrir los derechos vehiculares y acceder al beneficio.MF