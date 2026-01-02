Tenencia en CDMX: Así puedes conseguir descuento del 100% este 2026

Como cada inicio de año se deben pagar los diversos impuestos como son el predial, el refrendo y la tenencia. Y para esta ocasión el Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado el 100% de descuento por el pago de la tenencia vehicular para este 2026.

Te puede interesar: SAT promete multar y mandar a la cárcel por 3 meses a quienes tengan esta deuda

La tenencia vehicular es el impuesto anual obligatorio que pagan los propietarios de vehículos en México por el simple hecho de poseer o usar un automóvil, motocicleta o camión. No confundir con el refrendo vehicular que es el impuesto por el uso de las placas y tarjeta de circulación de tu vehículo.

En lugares como la Ciudad de México y el Estado de México, la tenencia se ha vuelto "gratuita" para vehículos que cumplen ciertos requisitos de valor y antigüedad, pero SÍ se debe pagar el refrendo, que es para la renovación de las placas y es un pago fijo, no un porcentaje del valor del auto.

¿Qué se considera para determinar el monto a pagar?

Las autoridades determinan cuánto se paga de tenencia cada año dependiendo de las características del auto según su:

Valor factura o comercial del vehículo

Año, modelo y tipo de combustible

Porcentaje de depreciación

Impuestos y derechos estatales

Cilindraje o capacidad del motor

Consulta el portal de la Secretaría de Finanzas ingresando el número de placas de tu vehículo, para saber el monto de la tenencia que te corresponde.

¿Cómo obtener el descuento del 100%?

Si el valor de tu auto no sobrepasa los $638, 000 pesos (incluyendo el IVA), no tienes adeudos de tenencias atrasadas de años anteriores, ni multas pendientes y cuentas con tu tarjeta de circulación vigente y con chip, podrás obtener el descuento de la tenencia al pagar tu refrendo, el cual tiene que hacerse entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2026.

Puedes hacerlo accediendo en la pagina web http://finanzas.cdmx.gob.mx o desde la App Tesorería CDMX, también puedes acudir a la Tesorería o a los más de ocho mil 800 puntos auxiliares de pago.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR