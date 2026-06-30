Un temblor de magnitud 6.1 sacudió Sinaloa la tarde de este 30 de junio . El siniestro se ubicó a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, en la entidad del norte de México, dentro de la zona correspondiente al golfo de California.

Los datos oficiales del siniestro fueron dados a conocer por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y divulgados por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

X / @CNPC_MX

ESPECIAL / Servicio sismológico de Estados Unidos

Detalles del temblor en México

Previo a las 14:00 horas de este martes, autoridades de la CNPC publicaron desde su cuenta oficial que, de acuerdo con información del SSN, el siniestro había sucedido en Durango, cerca de los límites con Sinaloa.

Posterior a esto, fue la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA) quien actualizó que el siniestro no se había registrado con epicentro en la entidad del norte, sino en Sinaloa, dentro del terreno acuífero del golfo de California.

En un inicio, se declaró que el siniestro había tenido una magnitud de 6.2. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), por su parte, actualizó la magnitud a 6.0, con epicentro a 95 kilómetros de Guasave, Sinaloa.

Los datos oficiales

En la actualización oficial de la CNPC, se declaró que el siniestro se presentó a 116 km al suroeste de Guasave, Sinaloa, y tuvo una magnitud oficial de 6.1 y una profundidad de 5 km .

Hasta el momento, las autoridades desestimaron riesgo de tsunami en las entidades de Sinaloa y Baja California Sur.

Las autoridades estiman que el siniestro fue percibido en:

Baja California Sur

Sinaloa

Sonora

Chihuahua

Durango

Nayarit

Zonas de Baja California, Zacatecas y Jalisco

X / @SasslaMx

Segundo siniestro

De manera preliminar, el SSN reportó otro sismo en Guasave a las 14:29 horas. El temblor habría sido de magnitud 4.9, y se habría registrado a 30 km al suroeste de la localidad de Sinaloa.

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FF