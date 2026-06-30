Temblor en Sinaloa: ¿se sintió en CDMX? LISTA de regiones de México donde se percibió el sismo de 6.1 grados de HOY, 30 de junio del 2026

El Servicio Sismológico Nacional reportó la tarde de este martes 30 de junio del 2026 un sismo de magnitud 6.1 cuyo epicentro se localizó a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa.

El movimiento telúrico cimbró la capital del estado de Sinaloa , donde varias oficinas ubicadas en edificios del Desarrollo Urbano de Tres Ríos fueron desalojados.

Roy Navarrete Cuevas, coordinador de Protección Civil del Estado, externó que el movimiento fue repentino, por lo que sorprendió a la mayoría de la población de Culiacán, "muchas personas que no lo percibieron, no se movieron de los lugares donde estaban", señaló.

Las personas que fueron sorprendidas por este sismo, sobre todo las que se encontraban en edificios de más de tres pisos, salieron rápidamente a las calles asustadas sin que se tengan reportes de posibles daños o personas lesionadas.

Ante este acontecimiento, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se mantiene comunicación con unidades estatales y municipales para realizar la evaluación preliminar de la zona.

Previamente, el Sismológico Nacional había informado que el sismo había tenido una magnitud de 5.3 grados y su epicentro se localizó a 33 kilómetros al este del municipio de El Santo, Durango.

¿El temblor de Sinaloa se sintió en CDMX?

Si bien el sismo de 6.1 grados impactó con mayor fuerza en Guasave, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) estimó que el movimiento telúrico también pudo percibirse en algunas zonas de los siguientes Estados de México, aunque de una forma no tan intensa:

Baja California Sur

Sinaloa

Sonora

Chihuahua

Durango

Nayarit

Zonas de Baja California, Zacatecas y Jalisco

Implementan recorridos y monitoreo preventivo

Hasta el momento, no se registran daños o heridos por este sismo; de igual forma, las autoridades desestimaron riesgo de tsunami en las entidades de Sinaloa y Baja California Sur. Sin embargo, se mantiene el monitoreo constante y los recorridos preventivos para descartar afectaciones en edificios.

Con información de El Universal

JM