La tarde del 8 de febrero de 2026, a las 15:42 horas, se registró un sismo de magnitud 5.7 con epicentro cercano a Puerto Escondido, Oaxaca, según reportes del Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento fue percibido con intensidad muy fuerte en la zona epicentral, lo que provocó la activación inmediata del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), que envió la señal preventiva a diversas ciudades del país.

En la Ciudad de México, los usuarios de la aplicación SASSLA recibieron una alerta con hasta 93 segundos de anticipación , tiempo suficiente para ponerse a salvo y seguir los protocolos de seguridad.

Autoridades locales no reportaron daños graves, pero recordaron la importancia de mantener activadas las notificaciones de alerta sísmica y conocer las rutas de evacuación.

La aplicación SASSLA puede descargarse de forma gratuita en celulares, tabletas o televisores Android a través del sitio www.sassla.mx/descargar, y permite recibir avisos automáticos en tiempo real ante futuros movimientos telúricos.

SASSLA

