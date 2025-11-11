Según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Guerrero registró actividad sísmica durante la madrugada de este 11 de noviembre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

Durante la jornada del lunes 10 de noviembre, se registraron movimientos telúricos superiores o iguales a la magnitud 4 en los estados de Oaxaca, Guerrero, Baja California Sur y Chiapas .

A la 00:00 horas, se suscitó un sismo de magnitud 4.1 con epicentro a 84 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, a una profundidad de 7.3 km.

Horas después, a las 13:30 horas, se registró otro temblor de magnitud 4.2 en Baja California Sur, 69 km al noreste de Santa Rosalía, con una profundidad de 9.2 km.

En el estado de Guerrero, 17 km al suroeste de Ometepec, a las 15:48 horas, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4.2 a una profundidad de 10.2 km.

Por la noche, a las 23:09 horas, se presentó el último sismo de la jornada en Oaxaca, con magnitud 4.3 y con epicentro a 52 km al suroeste de Puerto Escondido.

Temblores registrados este 11 de noviembre de 2025

Este martes 11 de noviembre, se registró actividad sísmica durante las primeras horas de este martes en el estado de Guerrero. A continuación, presentamos más detalles de dicho movimiento telúrico que afectó a la entidad del sur.

Guerrero

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.1 05:35:25 37 km al norte de Zihuatanaejo 11.2 km

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

Te recomendamos: Remedios caseros para eliminar pulgas y garrapatas de tu mascota

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF