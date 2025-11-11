Por varias partes de México, el frente frío número 13 dejó afectaciones por viento, lluvias, caída de árboles, apagones, entre otros. Aquí la actualización de lo sucedido por el fenómeno natural:

El frente frío número 13 ha provocado caída de árboles, apagones y múltiples afectaciones en al menos cinco estados del país.

En Hidalgo, las lluvias que trajo consigo el frente frío, provocaron en Huehuetla, deslizamientos en las localidades de Canjoy, Vista Hermosa y San Ambrosio; mientras que en el municipio de San Salvador se reportó el desbordamiento de un canal de aguas residuales en la comunidad de La Lagunilla.

No te pierdas: Martes muy frío para Guadalajara; este es el pronóstico

El Tribunal Superior de Justicia del estado suspendió las labores para este martes a causa del clima.

Por las fuertes rachas de viento del frente frío, en Oaxaca, autoridades del municipio de Santa María Yucuhiti, en la región Mixteca, suspendieron las clases, y reportaron pueblos incomunicados, sin energía eléctrica, caída de árboles, afectaciones en los cultivos, así como caída de techos.

"Gran parte del estado tendrá tiempo ventoso, lo que hará que la sensación térmica se perciba más baja; mientras que, en el oriente del Istmo, especialmente sobre el tramo carretero La Venta-La Ventosa, soplará evento de Norte fuerte a muy fuerte, que, al ir en forma lineal hacia el Golfo de Tehuantepec, desarrollará oleaje elevado y mar picado", informaron las autoridades.

Se ordenó la suspensión de las actividades pesqueras en la Laguna Superior y en el Golfo de Tehuantepec. Y se informó que se mantendrá la vigilancia del paso vehicular sobre el tramo La Ventosa-La Venta, de la carretera Panamericana.

Las fuertes rachas también dejaron árboles y cables caídos en el centro de Tampico, Tamaulipas. Por ejemplo, en la colonia Aurora, un poste de alumbrado cayó sobre un taxi, sin que hubiera lesionados.

En Mérida, Yucatán, también hubo caída de árboles y apagones en el segundo cuadro y varias áreas del oriente y sur de la ciudad. En la zona costera se ordenó el cierre de puertos en todo el litoral yucateco hasta nuevo aviso.

En las partes altas del Cofre de Perote, una montaña cercana a Xalapa, Veracruz, se registró caída de aguanieve, por lo que autoridades recomendaron a la población no intentar ascender durante las próximas horas, ya que las condiciones de frío, baja visibilidad y superficies resbaladizas representan riesgo de accidentes e hipotermia.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA