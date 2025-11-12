Según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Guerrero registró actividad sísmica durante la madrugada de este 12 de noviembre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

El pasado martes 11 de noviembre, se registraron movimientos telúricos superiores o iguales a la magnitud 4 en los estados de Guerrero y Chiapas .

A la 05:35 horas, se suscitó un sismo de magnitud 4.1 con epicentro a 37 kilómetros al norte de Zihuatanejo, Guerrero, a una profundidad de 11.2 km.

Horas después, a las 07:49 horas, se registró otro temblor de magnitud 4 de nueva cuenta en Guerrero, 19 km al sur de Coyuca de Benítez, con una profundidad de 2.8 km.

En el estado de Chiapas, 39 km al suroeste de Tonalá, a las 16:02 horas, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4 a una profundidad de 58.6 km.

Temblores registrados este 12 de noviembre de 2025

Este miércoles 12 de noviembre, se registró actividad sísmica durante las primeras horas de este miércoles, de nueva cuenta, en el estado de Guerrero. A continuación, presentamos más detalles de dicho movimiento telúrico que afectó a la entidad del sur.

Guerrero

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4 02:34:43 25 km al noreste de Petatlán 49.1 km

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

FF