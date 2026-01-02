De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, la mañana de este viernes 2 de enero de 2026, se registró un sismo de magnitud 6.5, localizado 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero a las 7:58 horas.

Según lo informado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado a través de su cuenta de X, personal de protección civil estatal, se encuentra recorriendo y revisando diferentes puntos, en coordinación con autoridades municipales, para descartar cualquier riesgo a la población.

"Hasta ahora se reportan afectaciones menores", menciona Salgado en sus redes sociales.

Personal de @PC_Guerrero se encuentra recorriendo y revisando diferentes puntos, en coordinación con autoridades municipales, para descartar cualquier riesgo a la población tras el sismo registrado esta mañana, con epicentro en el municipio de San Marcos.



La gobernadora también informó de manera previa, que tuvo comunicación con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"De igual forma, mantuve comunicación con la Presidenta de la República, quien se mantiene atenta a la situación y con quien estamos en coordinación permanente para la atención de cualquier eventualidad en Guerrero. También estuve en comunicación con el secretario de Turismo, Simón Quiñones, para dar seguimiento puntual y mantener la coordinación con el sector turístico", detalló Evelyn Salgado.

De igual manera, se mantiene la revisión y recabando información oficial.

