La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) descartó daños por el sismo de magnitud 5.2 en Pinotepa Nacional, que se reportó durante la mañana de hoy sábado 28 de marzo de 2026. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró al menos dos sismos de la misma magnitud en Pinotepa. No se activó la alarma sísmica.

El temblor de magnitud 5.2 se registró a las 09:02 de la mañana, al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Y, aunque fue percibida con intensidad en varias comunidades de la costa de Oaxaca y de Guerrero, no sonó la alarma sísmica.

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De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, antes, un sismo de magnitud similar se reportó en punto de las 06:57 a 79 kilómetros al suroeste de Pinotepa.

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Sin daños, tras varios sismos, además del de 5.2, en Oaxaca

Y aunque los sismos se sintieron con intensidad en varias comunidades de la costa de Oaxaca y de Guerrero, no se registraron daños, según informó Protección Civil Nacional.

"En Pinotepa: El sismo fue percibido de manera ligera por la población en Guerrero, sin reporte de efectos. En la Ciudad de México, el sismo no se percibió.

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Horas más temprano, en la misma región, se registraron otros sismos con magnitud de menos de 5, todos con epicentro en la ciudad de Pinotepa Nacional. A las 06:29 de la mañana, uno de 4.7 a 83 kilómetros al sureste. Otro, a las 04:36 horas, con magnitud de 4.6 a 75 kilómetros de distancia al sureste.

A las 03:00 de la madrugada, con magnitud de 4.4 a 87 kilómetros al suroeste. Otro más con magnitud de 4.2, a 70 kilómetros en la misma dirección. Y otros dos con magnitud de 4.4 después de la medianoche de este viernes.

La interacción de placas tectónicas, el origen de los sismos en Oaxaca

Desde una perspectiva geológica, la sismicidad en la región de Pinotepa Nacional está directamente relacionada con la interacción de las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica. La placa de Cocos, ubicada bajo el océano Pacífico, se subduce por debajo de la placa de Norteamérica a lo largo de la costa sur de México. Esta zona de subducción genera tensiones acumuladas que se liberan periódicamente en forma de sismos, explicando la recurrencia de enjambres sísmicos y temblores de magnitud moderada en la zona.

*Con información de SUN

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