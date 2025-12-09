Los nuevos Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, aprobados el lunes 8 de diciembre por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este marco normativo establece que, a partir del 9 de enero de 2026, cada número celular deberá quedar vinculado a una persona física o moral.

De acuerdo con lo dispuesto, para realizar dicha asociación será indispensable presentar documentación oficial. En el caso de personas físicas, se aceptará credencial para votar o pasaporte, además de la CURP. Las empresas deberán exigir, para las personas morales, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

La CRT informó que esta regulación tiene como propósito eliminar el anonimato en el uso de líneas móviles, práctica que ha facilitado la comisión de delitos. La medida surge tras la integración de comentarios y observaciones recibidos durante la Consulta Pública, y fue aprobada por unanimidad por el Pleno del organismo.

Con estos lineamientos, se formaliza un procedimiento que los operadores ya aplican en servicios de pospago. Asimismo, la autoridad destacó que la información proporcionada por los usuarios será protegida por las compañías telefónicas, cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Cuándo comienzan a aplicarse los nuevos lineamientos

A partir del 9 de enero de 2026, todas las líneas celulares deberán estar registradas a nombre de una persona física o moral. Las empresas de telefonía móvil serán responsables de conservar la información correspondiente, tal como sucede actualmente con los contratos de pospago.

La CRT subrayó que esta actualización normativa busca fortalecer la confianza en la telefonía móvil y responde al mandato de orientar su labor regulatoria hacia el beneficio directo de las personas, después de un proceso de diálogo con la industria y de atención a los resultados de la consulta ciudadana.

