Telcel: ¿Es seguro hacer el registro móvil en línea para clientes?

Desde el pasado 9 de enero inició el Registro Móvil de líneas telefónicas en México. En este proceso, los usuarios tienen que vincular su número telefónico con una identificación. Para ello se les pide a los usuarios presentar una identificación oficial con fotografía y CURP. Y si el trámite se hace en línea, debes brindar una prueba de vida (selfie).

Sin embargo, recientemente se hizo viral la información de que Telcel exponía la información personal de los usuarios al momento de realizar el registro de la línea telefónica.

Usuarios y creadores de contenido expusieron que la página oficial de registro de Telcel presentaba un error ya que al momento de consultar tus datos de registro o darte de alta, la compañía exponía en el navegador los datos que incluyen CURP, RFC, fecha de nacimiento, tipo de cliente e e-mail.

Para acceder a estos datos solo bastaba con agregar el número telefónico y conseguir esta información, la cual podría vulnerar la seguridad de los usuarios.

Telcel: ¿Es seguro realizar mi registro móvil?

La información que circuló en redes durante el fin de semana llegó a oídos de Telcel, por lo que la compañía aseguró en redes sociales que la información de sus clientes estaba segura .

"Tus datos están seguros. Cada usuario recibe un código único por SMS para acceder únicamente a su propia información y realizar la vinculación de su línea. Hemos implementado medidas de seguridad adicionales al proceso de registro. El proceso es seguro y tus datos están protegidos", señaló Telcel.

Por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR), comunicó que las plataformas en general presentaron intermitencias al momento del registro: sin embargo, no dieron a conocer si la información sobre la supuesta exposición de datos por parte de Telcel era real.

Recordemos que la CTR señala que los proveedores deberán proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado, por lo que deben establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que protejan esa información.

Pero, en caso de que aún tengas dudas de la sea seguro el registro, Telcel también cuenta con atención presencial para realizar este trámite . Para ello, debes acudir a un Centro de Atención a Clientes Telcel con credencial para votar (INE), pasaporte mexicano o el Documento Nacional de Identidad o CURP Biométrica.

Es importante que no te falte ninguno de estos documentos para realizar de forma satisfactoria este proceso.

SV