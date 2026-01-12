Bolsas de nicotina: ¿Más adictivas y nocivas que el tabaco?

Hay algo que resulta ser más adictivo que el tabaco; se trata de las “bolsas de nicotina”, un producto que en un principio se llegó a considerar por algunos como una alternativa para dejar de fumar cigarros, pero no es así, ya que puede generar una nueva adicción por su contenido y a otras sustancias químicas. Así advirtió Guadalupe Ponciano Rodríguez doctora y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, y coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina

La académica señaló que estudios al respecto es notable el aumento sostenido en el uso de esta sustancia, en especial en jóvenes, pues en la actualidad Europa del Norte, Reino Unido y Estados Unidos concentran gran parte del mercado, aunque su presencia ha estado creciendo en América Latina.

Indicó que además su uso crónico provoca afecciones a la salud y los únicos tratamientos que han demostrado su seguridad y eficacia para dejar de fumar en México son los parches y la goma de mascar, al igual que los tratamientos no nicotínicos como el bupropión y la vareniclina que son tabletas.

¿Qué son las “bolsas de nicotina" y cómo se consumen?

Las "bolsas de nicotina" son conocidas también como productos modernos de nicotina oral, de tamaño pequeño –uno por dos centímetros–, rellenas de diferentes fibras, por lo general vegetales, empapadas en nicotina que la mayoría de las veces es sintética y que son similares a una pequeña bolsa de té.

La doctora detalló que para su consumo se colocan entre el labio superior y la encía donde la nicotina es absorbida; al hacerlo a través de la mucosa bucal y de la circulación sanguínea se distribuye por todo el organismo.

Sobre los efectos, la especialista sostuvo que es preocupante su uso, ya que de acuerdo con la marca tienen concentraciones que van de tres a 50 miligramos de nicotina, "lo que es una locura porque seis u ocho miligramos ya es demasiado debido a que se suministra vía oral" .

Las afectaciones que causan las “bolsas de nicotina”

Es una sustancia química altamente adictiva, especialmente peligrosa para niñas, niños, jóvenes, adultos y mujeres embarazadas, "porque producen aftas o úlceras; abscesos periodontales que pueden llevar a la pérdida de dientes, gingivitis o inflamación de las encías, además de que modifican totalmente la microbiota y la composición de la saliva" resaltó la especialista.

Agregó que mientras se trae en la boca, la saliva que se deglute pasa por el aparato digestivo y sus efectos podrían originar inflamación en el estómago, dolor abdominal, gastritis, colitis y erosión de la mucosa gástrica y destacó sus repercusiones sustanciales a nivel cardiaco, pudiendo provocar un infarto al miocardio o un evento vascular cerebral (embolia).

Su producción, comercialización y regulación

La experta explicó que en la fabricación de las "bolsas" las empresas tabacaleras utilizan gran cantidad de saborizantes y sustancias químicas para hacerlas más atractivas y cubrir el fuerte y desagradable olor de la nicotina; pueden ser de diferentes sabores, como menta, hierbabuena y mora azul, entre otros. De esta manera, dijo, la industria que las produce "engaña" a las personas consumidoras con olores agradables que reducen la percepción del riesgo y también son atractivos.

Además, subrayó que, desde el punto de vista jurídico, no se manejan como productos de tabaco, pues es nicotina sintética, por lo que la industria tabacalera ha aprovechado ese vacío legal, y carecen de advertencias sanitarias a diferencia de las cajetillas comunes de cigarros que por ley tienen pictogramas y advertencias sanitarias, al igual que el tabaco para pipa, "por lo que parecería que son inocuas, lo cual es totalmente falso".

De acuerdo con Ponciano Rodríguez, dichos productos violan la ley y tampoco hay instancia que los regule, lo que origina que las personas consumidoras, en su mayoría jóvenes, las consideren no nocivas para la salud y atractivas.

"Se comercializan como productos sin tabaco ni humo; al carecer de una regulación pueden comprarse en tiendas de conveniencia donde se colocan cerca de las cajas registradoras, junto a los dulces y golosinas, y cualquier menor de edad tiene acceso a ellas sin que se les niegue su venta", precisó.

KR