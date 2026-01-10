A partir de este 9 de enero, todas las líneas telefónicas móviles en México deberán estar asociadas a una persona física o moral, como parte de una medida impulsada por el Gobierno Federal con el objetivo de combatir delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro. No obstante, organizaciones defensoras de los derechos digitales advirtieron que este nuevo registro implica riesgos importantes para la privacidad y la protección de datos personales.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó que la obligación de entregar información personal y biométrica a las empresas de telefonía puede derivar en violaciones a la privacidad y en la consolidación de un sistema de vigilancia con amplios márgenes de discrecionalidad. En entrevista, Pepe Flores, director interino de R3D, señaló que las personas usuarias se enfrentan a una disyuntiva: entregar sus datos o quedar excluidas del servicio, ya que el registro es obligatorio y el incumplimiento derivará en la suspensión temporal de la línea telefónica.

De acuerdo con los lineamientos, para asociar una línea telefónica con empresas como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán, las personas físicas tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para presentar su credencial de elector o pasaporte, así como su Clave Única de Registro de Población (CURP). En el caso de las personas morales, será necesario proporcionar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Flores subrayó que este esquema otorga a las autoridades de seguridad la facultad de solicitar datos a las empresas telefónicas sin necesidad de una orden judicial y con salvaguardas limitadas. Advirtió que esta situación puede afectar de manera particular a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como periodistas, personas opositoras, quienes participan en protestas sociales y personas migrantes.

El director interino de R3D consideró que no es seguro entregar datos como la CURP a las compañías telefónicas y cuestionó que esta medida tenga un impacto real en la disminución de la incidencia delictiva. Por el contrario, previó que el nuevo registro podría incentivar el robo de teléfonos celulares para la comisión de delitos, al concentrar información sensible en manos de las empresas.

“Pues no es seguro, pero es obligatorio. No creo que contribuya a la disminución del delito, pero ese ha sido el argumento que ha utilizado el gobierno para impulsar esta medida y lograr su aceptación”, afirmó.

El nuevo esquema de identificación fue aprobado en diciembre de 2025 por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que avaló los lineamientos para la identificación de las líneas móviles. Previo a su entrada en vigor, se realizó una prueba piloto entre septiembre y octubre del mismo año, bajo el argumento de fortalecer el combate a delitos de alto impacto.

Para R3D, el problema central radica en que el registro no cuenta con garantías suficientes para proteger la información personal de las personas usuarias ni mecanismos claros de rendición de cuentas. La organización insistió en que medidas de este tipo deben evaluarse con cautela, ya que, además de no ofrecer resultados comprobables en materia de seguridad, pueden vulnerar derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales.

El Universal

Así puedes saber si tu teléfono ya se encuentra dado de alta

Las personas usuarias pueden verificar si su línea telefónica ya está registrada en el nuevo padrón de telefonía móvil mediante los portales oficiales de su operador.

Para realizar el trámite en línea se requiere contar con CURP y credencial para votar o pasaporte.

El sistema solicita datos personales y una prueba de vida mediante una selfie. Al concluir, se genera un folio de confirmación.

A partir del 7 de febrero, Telcel habilitará un portal de consulta; se espera que las demás compañías también activen portales similares.

CT