Ganaderos del Norte de México aseguraron que están listos para garantizar el tránsito de ganado hacia Estados Unidos sin riesgo de portar el gusano barrenador, tras esfuerzos coordinados con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para mantener condiciones óptimas de sanidad y evitar la dispersión de la plaga.

Así lo informó la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) mediante una carta pública en la que solicita reconocer el buen estatus sanitario de la producción bovina en el país. La organización sostuvo que la reapertura a las importaciones estadounidenses responde más a negociaciones comerciales que a una preocupación por la entrada de la plaga.

“La decisión de la reapertura parecería más que nada un tema inmerso en el entramaje de las negociaciones comerciales próximas entre las dos naciones”, indicó la CNOG. La organización también destacó los esfuerzos realizados a través del Dispositivo Nacional de Emergencia en Salud Animal (DINESA), aunque reconoció limitaciones presupuestales y operativas.

A más de un año de la detección del gusano barrenador en México, se mantiene un esquema activo de contención para proteger la movilización de reses hacia Estados Unidos. Desde el primer caso en noviembre de 2024, en Catazajá, Chiapas, se establecieron controles sanitarios y puntos de inspección reforzados en el sureste del país, región que concentra una tercera parte de los becerros que se engordan en México.

El tránsito de ganado desde Chiapas, Tabasco, Oaxaca, sur de Veracruz y la península de Yucatán hacia centros de engorda del centro y norte ha sido uno de los principales retos. Más de 2.2 millones de cabezas recibieron tratamiento sanitario conforme a protocolo, con inspecciones federales durante su traslado. También se fortalecieron medidas contra el trasiego ilegal de ganado desde Centroamérica.

En el terreno operativo, los productores del sureste fueron capacitados en prevención de heridas y atención temprana de infestaciones, mientras que en el norte del país se ajustaron los protocolos de exportación con Senasica y el USDA. La CNOG sostuvo que los ganaderos del norte están en condiciones de garantizar ganado libre de la plaga y continuará con la estrategia de control biológico mediante liberación de mosca estéril proveniente de Panamá.

CT