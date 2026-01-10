¿Habrá Doble Hoy No Circula? Autos que descansan este sábado 10 de enero en CDMX y Edomex

La contingencia ambiental que obligó a la implementación del doble Hoy No Circula el viernes en la Zona Metropolitana del Valle de México fue suspendida a las 18:00 horas del mismo día, por lo que este sábado el programa para prevenir la contaminación se aplicará de manera normal, en su modalidad correspondiente al segundo sábado del mes.

No podrán circular:

Holograma 1, terminación de placas par (0, 2, 4, 6, 8)

Holograma 2

Placas foráneas

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que desde las 14:00 horas del viernes se presentaron condiciones meteorológicas que favorecieron la reducción continua de los niveles de ozono, y que para las 18:00 horas las concentraciones de contaminantes se encontraban dentro de la norma.

Se espera que este sábado el sistema de alta presión atmosférica se aleje de la Ciudad de México, lo que favorecerá la dispersión de la contaminación.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, el programa se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

El incumplimiento de la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Se aplicaron 341 sanciones durante la contingencia

La Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que durante la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono, activada el 8 de enero de 2026 y levantada a las 18:00 horas del día 9, se aplicaron 341 sanciones a vehículos por incumplir las disposiciones del Programa Hoy No Circula.

Del total de sanciones, 325 correspondieron a vehículos que circularon en día u horario restringido, una por falta de verificación vehicular y 15 a vehículos ostensiblemente contaminantes, de los cuales tres presentaron emisiones de humo negro y 12 emisiones de humo azul. Asimismo, se sancionaron 83 vehículos con placas de la Ciudad de México y se retiraron 258 placas metálicas a vehículos matriculados en otras entidades como medida cautelar.