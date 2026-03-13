La reducción de la jornada laboral en México hacia un límite de 40 horas semanales ya cuenta con una ruta de implementación definida. Esta modificación forma parte de una reforma constitucional que pretende actualizar el esquema laboral vigente desde hace más de cien años y favorecer un mejor balance entre la vida personal y el trabajo para millones de personas en el país.

Aunque el decreto ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), su aplicación no ocurrirá de inmediato; el Gobierno federal y el Congreso acordaron un proceso gradual que permitirá pasar de las actuales 48 horas semanales a 40 hacia el año 2030, mediante reducciones progresivas que comenzarán a aplicarse a partir de 2027.

Este será el calendario para reducir la jornada laboral en México

De acuerdo con el decreto difundido en marzo de 2026, el tránsito hacia una jornada máxima de 40 horas se realizará de manera escalonada, con el objetivo de que tanto empresas como trabajadores puedan adaptarse al nuevo modelo laboral. El ajuste contemplado será de dos horas menos cada año hasta alcanzar el nuevo límite legal.

2026: Se mantiene la jornada máxima de 48 horas semanales.

2027: La jornada se reducirá a 46 horas semanales.

2028: El máximo permitido será de 44 horas semanales.

2029: La jornada quedará en 42 horas semanales.

2030: Entrará en vigor el nuevo límite de 40 horas semanales.

La reforma también establece que la disminución en el tiempo de trabajo no deberá traducirse en reducciones de salario, prestaciones ni otros derechos laborales, lo que constituye una de las garantías centrales incluidas en la modificación constitucional.

Qué cambia con la reforma laboral de las 40 horas

En la actualidad, la legislación laboral mexicana permite jornadas de hasta 48 horas a la semana, generalmente distribuidas en seis días de trabajo con un día de descanso. Con la reforma, ese límite se reducirá gradualmente, aunque se mantendrá el principio de un día de descanso por cada seis jornadas laboradas.

El esquema de transición busca evitar impactos abruptos en la economía y brindar tiempo para que las empresas ajusten sus esquemas operativos. Especialistas y autoridades laborales consideran que el periodo de adaptación permitirá reorganizar turnos, procesos productivos y condiciones contractuales dentro de los centros de trabajo.

Asimismo, la reforma contempla disposiciones relacionadas con las horas extraordinarias. El marco constitucional señala que el trabajo adicional podrá extenderse hasta 12 horas extra por semana en situaciones excepcionales, siempre con el pago correspondiente conforme a lo establecido en la legislación laboral.

Un cambio relevante en el modelo laboral

La reducción de la jornada laboral representa una de las modificaciones más significativas en el sistema laboral mexicano en varias décadas. La iniciativa fue impulsada por el Gobierno federal y aprobada por el Congreso de la Unión mediante una reforma al artículo 123 de la Constitución , que establece las bases de las relaciones laborales en el país.

Este cambio ocurre en un contexto en el que México se encuentra entre los países con mayor número de horas trabajadas al año dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con la reforma se busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, disminuir el desgaste asociado a jornadas extensas y fomentar mayores niveles de productividad.

Se estima que más de 13 millones de trabajadores formales podrían beneficiarse directamente cuando el nuevo esquema de jornada laboral quede plenamente implementado en todo el país.

Aunque la reforma fue publicada y entró en vigor jurídicamente en marzo de 2026, todavía será necesario realizar ajustes a la legislación secundaria, particularmente a la Ley Federal del Trabajo, para armonizarla con los cambios establecidos en la Constitución y definir los mecanismos de aplicación del nuevo esquema laboral.

YC