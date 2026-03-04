Suman 279 mexicanos evacuados de países en Medio Oriente

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta este miércoles suman 279 connacionales evacuados de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar, en el contexto de la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

"279 personas mexicanas han sido evacuadas de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar. Han salido vía terrestre en su mayoría a Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo abierto" , dijo durante su conferencia matutina.

La Mandataria no brindó detalles sobre el estado de salud en que se encuentran las personas evacuadas ni cuántos connacionales aún están en los países mencionados.

Este martes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México había adelantado que poco más de 170 personas habían sido evacuadas de los países que se están viendo afectados por el conflicto, y afirmó que ningún mexicano ha sido herido.

La cancillería aseguró que, a través de sus diplomáticos, se encuentra atenta a lo que necesiten los mexicanos que están en los países en conflicto y pidió comunicarse a sus números telefónicos en caso de emergencia:

Embajada en Irán +989121224463

Embajada en Israel 054-316-6717

Embajada en Jordania 0778 00 0494

Embajada en Qatar 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita +966557539374

Embajada en Kuwait +965 9401 6333

Embajada en EAU 504 54 0273

Embajada en Líbano 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina +972 54 447 0095

El domingo, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente informó que hay cerca de siete mil connacionales en países de Oriente Medio y que todos se encuentran bien, sin un solo reporte de afectaciones a su integridad física, en medio de un escenario regional complejo marcado por cierres de espacios aéreos y dificultades para salir de la zona.

El pasado sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse y ha amenazado con responder con la mayor fuerza.

Los bombardeos en la zona no han cesado durante el fin de semana. Teherán está respondiendo a los ataques de EU e Israel con bombardeos contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en varios países de la región.

MB

