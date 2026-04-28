Alertan sobre un auge de fraudes en pagos con códigos QR en todo México

El crecimiento de los pagos digitales en México enfrenta una nueva amenaza: los fraudes a través de códigos QR falsos, una modalidad que, de acuerdo con especialistas, podría afectar la confianza de los usuarios, frenar la bancarización y ralentizar la adopción de herramientas financieras electrónicas.

El uso de códigos QR se ha popularizado en el país para realizar pagos, acceder a promociones, validar entradas o hacer trámites en comercios, restaurantes, estacionamientos, transporte público y distintos servicios. Sin embargo, esta practicidad también ha abierto una nueva puerta para los delitos financieros.

En una entrevista, el especialista financiero Manuel Herrejón Suárez advirtió que los delincuentes han sabido aprovechar la comodidad y rapidez de esta tecnología para engañar a los usuarios. “El fraude entendió una verdad elemental: la comodidad baja las defensas. Hoy no necesita romper puertas ni vulnerar grandes sistemas; le basta con aprovechar malos hábitos masivos”, señaló.

¿Cómo se producen los fraudes por código QR?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha alertado que este tipo de fraude puede presentarse mediante la sustitución de códigos legítimos por versiones falsas, redireccionamiento a sitios maliciosos, falsas promociones, engaños en plataformas de pago o incluso la alteración de cobros en puntos de venta.

El fraude ocurre cuando el usuario escanea un código aparentemente legítimo, pero es enviado a una página falsa para entregar datos bancarios, credenciales o realizar pagos a cuentas distintas a las esperadas. “México avanza hacia una economía más digital, y eso es positivo. El problema aparece cuando digitalizamos más rápido de lo que educamos. Entonces la eficiencia se vuelve vulnerabilidad”, apuntó Herrejón.

El uso de efectivo cada vez es menor

El riesgo aparece en un momento en el que México busca reducir la dependencia del efectivo. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el uso de efectivo como medio de pago frecuente disminuyó, mientras que las tarjetas y las transferencias electrónicas aumentaron.

El propio Banco de México impulsa herramientas como CoDi, que usa códigos QR y tecnología NFC para facilitar transacciones sin efectivo entre comercios y consumidores, y DiMo, que permite vincular un número celular a una cuenta para recibir transferencias electrónicas.

Incluso Banxico prepara reglas para homologar ambas herramientas, en un contexto en el que el llamado a acelerar los pagos digitales alcanza a autoridades, bancos e incluso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras el regulador ha instado a modernizar el sistema financiero con “prudencia”.

¿Cómo evitar ser victima de este nuevo fraude?

“La seguridad digital ya no es un asunto exclusivo de bancos o especialistas. También depende del usuario común. La primera línea de defensa está en la pausa de tres segundos antes de escanear”, afirmó Herrejón.

Entre las recomendaciones, la Condusef apunta revisar visualmente el código, detectar si tiene pegatinas sobrepuestas, verificar la fuente, usar aplicaciones confiables, confirmar el enlace antes de pagar y monitorear cuentas.

“No basta con modernizar el cobro; hay que protegerlo. La confianza digital no se improvisa”, señaló Herrejón, quien pidió a comercios, plataformas e instituciones supervisar físicamente los puntos de cobro y establecer canales claros de reporte.

“Cuando la gente teme al fraude, reduce adopción financiera, vuelve al efectivo y encarece transacciones. La seguridad digital también es política económica”, concluyó.

TG