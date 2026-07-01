Clonan voces con IA para defraudar

La Inteligencia Artificial (IA) no sólo está transformando la productividad, la generación de contenidos y el acceso a la información. También se ha convertido en una herramienta para la delincuencia, que la utiliza para clonar voces, crear videos falsos, manipular imágenes y suplantar identidades con un nivel de realismo cada vez mayor.

Uno de los casos más representativos ocurrió cuando una empleada recibió una llamada que parecía provenir del director de la empresa. La voz era casi idéntica a la de su jefe y le ordenó hacer de inmediato una transferencia a otra cuenta. La trabajadora obedeció, pero horas después descubrió que nunca habló con él: delincuentes usaron inteligencia artificial para clonar su voz y cometer el fraude.

Los especialistas advierten que estos ataques son cada vez más sofisticados. Con solo segundos de audio de entrevistas, redes sociales, videos o mensajes de voz, la IA puede clonar una voz de forma muy realista.

Las estafas también afectan a las familias. Una de las más comunes consiste en llamadas donde un supuesto hijo, hermano, pareja o padre dice haber sufrido un accidente, estar detenido o haber sido secuestrado. Aprovechando el impacto emocional, los delincuentes exigen depósitos o transferencias inmediatas antes de que la víctima pueda verificar la información.

También comienzan a registrarse fraudes en los que se utilizan voces clonadas para solicitar préstamos entre amigos. La recomendación es contundente: hay que verificar una y otra vez la veracidad del mensaje.

Santos Campa, vicepresidente para América Latina de Futurex, empresa especializada en protección de datos, explicó que los riesgos asociados con la Inteligencia Artificial aumentan conforme crece el intercambio de información en internet y plataformas digitales.

Señaló que los delincuentes pueden obtener información mediante búsquedas en internet, redes sociales, aplicaciones laborales o cualquier servicio donde las personas compartan datos personales o corporativos.

De acuerdo con el Inegi, en México más de 105 millones de personas utilizan internet, lo que amplía considerablemente el universo potencial de víctimas de este tipo de fraudes.

En general, los expertos coinciden en que las operaciones bancarias, las compras en línea y el pago de servicios concentran buena parte de los ataques. Además, las pequeñas y medianas empresas continúan siendo uno de los sectores más vulnerables debido a la limitada adopción de herramientas de ciberseguridad y protocolos de verificación.

Entre las principales recomendaciones destacan cifrar la información sensible, proteger las bases de datos, utilizar autenticación multifactor y confirmar cualquier instrucción de pago mediante un segundo canal de comunicación antes de realizar transferencias.

Un estudio de The Competitive Intelligence Unit (CIU) estima que en 2024 se cometieron unos seis millones de fraudes cibernéticos en México, 40% más que en 2018. La mayoría estuvo vinculada al comercio electrónico, la banca digital, operaciones en línea y pagos móviles.

Ante estas amenazas, Claudia Sheinbaum anunció ayer que se abrirá un debate nacional para analizar la regulación de la Inteligencia Artificial, las redes sociales y el uso de dispositivos móviles para construir un marco legal que fortalezca la protección de la población.