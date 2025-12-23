Horarios del transporte público en CDMX y Edomex este 24 y 25 de diciembre

Ante la llegada de las fiestas decembrinas, los distintos sistemas de transporte público de la Ciudad de México y del Estado de México informaron que sus horarios de operación tendrán modificaciones los próximos 24 y 25 de diciembre, con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad.De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), servicios como el Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús, Tren Ligero, Ecobici y otros que conforman la Red de Movilidad Integrada ajustarán sus horarios para facilitar el traslado de los usuarios y permitir que el personal operativo también pueda disfrutar de estas fechas.Por su parte, la Dirección del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) dio a conocer los recortes y ajustes en los horarios de servicios como el Mexibús, Mexicable, Tren Suburbano y Tren Insurgente.Ante estos cambios, las autoridades de la CDMX y del Edomex hicieron un llamado a la ciudadanía para que tome precauciones, anticipe sus traslados y evite contratiempos durante estos días festivos.Metro CDMXMetrobús CDMXRTPTrolebús CDMXCablebúsTren LigeroEcobiciMexibúsLínea 1Línea 2Línea 3.Línea 4Tren InsurgenteTren SuburbanoTrolebús Estado de MéxicoLos ajustes en los horarios del transporte público durante el 24 y 25 de diciembre forman parte de las medidas implementadas por las autoridades para garantizar un servicio ordenado durante las festividades decembrinas.Se recomienda a los usuarios planear sus trayectos con anticipación, verificar los horarios específicos de cada sistema y considerar posibles tiempos de espera, a fin de evitar contratiempos y llegar a sus destinos de manera segura.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP