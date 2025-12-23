Horarios del transporte público en CDMX y Edomex este 24 y 25 de diciembre

Ante la llegada de las fiestas decembrinas, los distintos sistemas de transporte público de la Ciudad de México y del Estado de México informaron que sus horarios de operación tendrán modificaciones los próximos 24 y 25 de diciembre, con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), servicios como el Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús, Tren Ligero, Ecobici y otros que conforman la Red de Movilidad Integrada ajustarán sus horarios para facilitar el traslado de los usuarios y permitir que el personal operativo también pueda disfrutar de estas fechas.

Por su parte, la Dirección del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) dio a conocer los recortes y ajustes en los horarios de servicios como el Mexibús, Mexicable, Tren Suburbano y Tren Insurgente.

Ante estos cambios, las autoridades de la CDMX y del Edomex hicieron un llamado a la ciudadanía para que tome precauciones, anticipe sus traslados y evite contratiempos durante estos días festivos.

Horarios del transporte público 24 y 25 de diciembre

Ciudad de México

Metro CDMX

24 de diciembre: 05:00 a 23:00 horas.

25 de diciembre: 07:00 a 00:00 horas.

Metrobús CDMX

24 de diciembre: 04:30 a 21:00 horas.

25 de diciembre: 05:00 a 00:00 horas.

RTP

24 de diciembre: 05:00 a 00:00 horas.

25 de diciembre: 07:00 a 00:00 horas.

Trolebús CDMX

24 de diciembre: 05:00 a 22:00 horas.

25 de diciembre: 06:00 a 23:30 horas.

Cablebús

24 de diciembre: 05:00 a 22:00 horas.

25 de diciembre: 07:00 a 23:00 horas.

Tren Ligero

24 de diciembre: 05:00 a 22:30 horas.

25 de diciembre: 07:00 a 23:30 horas.

Ecobici

24 de diciembre: 05:00 a 00:30 horas.

25 de diciembre: 05:00 a 00:30 horas.

Estado de México

Mexibús

Línea 1

Ojo de Agua: 04:00 a 00:29 horas.

Ciudad Azteca: 04:46 a 01:15 horas.

AIFA: 04:50 a 23:50 horas.

Línea 2

Las Américas: 04:00 a 23:56 horas.

La Quebrada: 04:59 a 00:55 horas.

Río de los Remedios: 05:40 a 23:13 horas.

Línea 3.

Chimalhuacán: 04:00 a 00:13 horas.

Pantitlán: 04:49 a 01:01 horas.

Acuitlapilco: 04:00 a 00:13 horas.

Central de Abasto: 04:22 a 00:35 horas.

Línea 4

Terminal UBM: 04:00 a 23:35 horas.

La Raza: 05:18 a 00:53 horas.

Tren Insurgente

24 de diciembre: 06:00 a 21:15 horas.

25 de diciembre: 06:00 a 21:15 horas.

Tren Suburbano

24 de diciembre: 05:00 a 23:00 horas.

25 de diciembre: 07:00 a 00:30 horas. Intervalos de paso: cada 15 minutos (horario festivo).

Trolebús Estado de México

24 de diciembre: 05:00 a 22:00 horas

25 de diciembre: 05:00 a 22:00 horas.

Los ajustes en los horarios del transporte público durante el 24 y 25 de diciembre forman parte de las medidas implementadas por las autoridades para garantizar un servicio ordenado durante las festividades decembrinas.

Se recomienda a los usuarios planear sus trayectos con anticipación, verificar los horarios específicos de cada sistema y considerar posibles tiempos de espera, a fin de evitar contratiempos y llegar a sus destinos de manera segura.

