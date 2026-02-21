La noche del viernes, dos trenes de carga e la empresa Ferromex chocaron de manera frontal en el kilómetro 21 de la frontera de Nogales, Sonora.

Según, información preliminar, una locomotora realizaba maniobras cuando fue impactada por otra que circulaba en sentido contrario.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que dicho accidente ferroviario se registró a la altura de la carretera. Las personas lesionadas estaban siendo atendidas por cuerpos de emergencia y personal médico en el lugar.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen presencia en la zona para coordinar las labores correspondientes. Se recomienda a la población evitar el área y permitir el libre acceso a las unidades de emergencia.